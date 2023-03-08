Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihi açıklandı... ÖSYM duyurdu başvurular başladı

YKS tarihi ÖSYM tarafından az önce yapılan resmi duyuru ile internet sitesinden açıklandı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) 17-18 Haziran 2023’te yapılacak. Deprem sebebiyle afet bölgesi ilan edilen 11 il ve bir ilçemizde ikamet eden, deprem sonrasında başka il ve ilçelere göç eden adaylarımızdan sınav ve başvuru ücreti alınmayacak.