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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihi açıklandı… ÖSYM duyurdu başvurular başladı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihi açıklandı… ÖSYM duyurdu başvurular başladı
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08 Mart 2023 - 11:48

YKS tarihi ÖSYM tarafından az önce yapılan resmi duyuru ile internet sitesinden açıklandı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) 17-18 Haziran 2023’te yapılacak. Deprem sebebiyle afet bölgesi ilan edilen 11 il ve bir ilçemizde ikamet eden, deprem sonrasında başka il ve ilçelere göç eden adaylarımızdan sınav ve başvuru ücreti alınmayacak.

2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS), 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacaktır. 17 Haziran 2023 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran 2023 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır.

YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sınava başvurular, 8-23 Mart 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar başvurularını, 8 Mart 2023 tarihinde saat 12.00’den itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapabilecektir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2023-YKS Kılavuzu’nda yer almaktadır. Sınava başvurmak isteyen adaylar, Kılavuz’a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

DEPREMZEDELERDEN SINAV ÜCRETİ ALINMAYACAK

CNN TÜRK Muhabiri Melike Görür, YKS takviminin belli olmasının ardından detayları açıkladı: YKS sınavı 17-18 Haziran 2023’te yapılacak. Adaylar, başvurularını 8-23 Mart tarihleri arasında yapacak. Sınav sonuçları ise 20 Temmuz’da açıklanacak. Kamu personel seçme sınavı genel yetenek genel kültür eğitim bilimleri oturumları 23 Temmuz’da, alan bilgisi 1. gün oturumları 29 Temmuz’da, 2. gün oturumları 30 Temmuz’da yapılacak. KPSS öğretmenlik alan bilgisi testi 6 Ağustos’ta düzenlecek. KPSS sonuçları ise 25 Ağustos’ta duyurulacak bilgisi paylaşıldı. Deprem bölgesindeki depremzedelerden de sınav ücreti alınmayacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihi açıklandı... ÖSYM duyurdu başvurular başladı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN PAYLAŞIM

YKS takviminin belli olmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sevgili genç kardeşlerim, bugün başvuru süreci başlayan YKS’de her birinize şimdiden başarılar diliyor; hedeflerinize, hayallerinize en güzel şekilde ulaşmanızı gönülden temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Bu haber www.hurriyet.com.tr den alınmıştır.

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