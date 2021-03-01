Oy Kaybeden Erdoğan Z Kuşağına Şarkı Söyledi !

Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, dün Mersin’de Atatürk Kültür Merkezi’nde AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı’na katıldı.

İhlas Haber Ajansı’nın haberine göre Erdoğan, Akkuyu Nükleer Santrali’nde yaptığı denetlemeler sonrası, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam saatlerinde de Mersin’de gençlerle bir araya geldi.

‘Z kuşağı’ olarak adlandırılan genç seçmenle birlikte sonuca büyük etki edeceği belirtilen kararsız seçmenlerin oranına ilişkin son ankette “Bu pazar bir seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz” sorusunu soruldu. Katılımcılardan yüzde 21.2’i “kararsız” kalırken, kararsızlar arasında en büyük kaybı AKP yaşadı.

Z KUŞAĞI TEDİRGİNLİĞİ ERDOĞAN’A ŞARKI SÖYLETTİRDİ

Erdoğan programına gençlerle devam etti.

Erdoğan gençlerle buluşmasında, “Bana Her Şey Seni Hatırlatıyor” şarkısını seslendirdi. Sosyal medya hesabı Twitter’dan fotoğraflarla paylaşımda bulunan Erdoğan,”Geceye Mersin’den birkaç gençlik fotoğrafı bırakalım…” notunu düştü.