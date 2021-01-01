Dünyaca Ünlü Astrolog Ödüllere Doymuyor

Astroloji dalında dünya 1.liği olan ünlü medyum Michaela; bu kez de 4.Altın Kalite ödül töreninde En İyi Uluslararası Astrolog ödülüne layık görüldü!

Michaela üzerindeki dünyaca ünlü markanın pahalı ve şık gömleğiyle geceye damgasını vurup göz doldurdu! Trump’a baktığı falla şöhretine şöhret katan Michaela; sıkı bir hayvan hakları koruyucusu! Sokak hayvanlarına yaptığı yardımlarla bilinmekte aynı zamanda! Kendisine daha nice başarılar ve ödüller diliyoruz. Michaela ödül töreni’ne yakın dostu Didem Aksu ile birlikte katıldı.