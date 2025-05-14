YUSUF GÜNEY’DEN SIRADIŞI KARAR

Ünlü şarkıcı Yusuf Güney, müzik kariyerine verdiği ara ve sıra dışı açıklamalarıyla yeniden gündemde. “Bunalım” ve “Sevdaluğun Sarmadı” gibi hit şarkılarla adını duyuran Güney, son dönemde astral seyahat, uzaylılar ve evrensel mesajlar gibi konularda yaptığı açıklamalarla dikkat çekiyordu. Katıldığı son programda ise “Evren bana mesaj gönderdi” diyerek yeni mesleğini açıkladı.

“ORTADAN KAYBOLACAKTIM AMA EVREN İZİN VERMEDİ”

Yusuf Güney, açıklamasında uzun süredir müzik piyasasından uzak durmayı planladığını ancak aldığı “manevi mesaj” nedeniyle bundan vazgeçtiğini ifade etti:

“Ortalıktan kaybolacaktım, kendimi unutturacaktım. Ama evren bana bir mesaj gönderdi. ‘Otur yerine, kaybolma’ dedi.”

Bu açıklamalarıyla yine sosyal medyada gündem olan Güney, mistik söylemleriyle hem hayranlarının ilgisini hem de kamuoyunun merakını bir kez daha üzerine çekti.

YUSUF GÜNEY TİCARETE ATILIYOR: MEKAN İŞLETMECİLİĞİNE BAŞLIYOR

Sanatçı, artık kariyerini farklı bir alanda şekillendirmeye karar verdi. Müzik sektöründen ticaret dünyasına geçiş yapan Güney, yeni yolculuğunu şu sözlerle duyurdu:

“Şimdilerde ticarete atılıyorum. Bir mekanın işletme sahibi olarak ticaret hayatıma başlıyorum.”

Ticaret alanında nasıl bir konsept geliştireceği henüz netleşmese de Güney’in, eğlence ve yeme-içme sektörüne yönelik bir işletme kuracağı konuşuluyor.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Yusuf Güney’in evrensel mesajlar aldığını söylediği açıklamaları kısa sürede sosyal medya platformlarında viral oldu. Kullanıcılar, sanatçının “kaybolacaktım ama evren istemedi” sözlerini hem esprili yorumlarla hem de destek mesajlarıyla paylaştı.