HAMİLE RIHANNA’DAN ŞAŞIRTAN SÖZLER

Ünlü şarkıcı ve moda ikonu Rihanna, üçüncü kez hamile olduğunu duyurduktan sonra bu kez bakıcı kararıyla gündeme geldi. MET Gala 2025’te karnı belirginleşmiş haliyle kırmızı halıda yürüyen Rihanna, katıldığı bir programda yaptığı açıklamayla dikkatleri bir kez daha üzerine çekti.

“35 YIL ÇOCUK SAHİBİ OLMAK İÇİN BEKLEDİM”

İki çocuk annesi olan Rihanna, “çocuklarınıza bakıcı tutuyor musunuz?” sorusuna verdiği yanıtla sosyal medyada gündem oldu. Ünlü yıldız, bakıcı kullanmadığını şu sözlerle ifade etti:

“35 yıl boyunca çocuk sahibi olmak için bekledim. Başkaları baksın diye doğurmadım.”

Bu açıklamasıyla hem anneliğe yaklaşımını hem de çocuklarıyla birebir ilgilenme kararını net bir şekilde ortaya koyan Rihanna, birçok kişi tarafından takdir edildi.

SOSYAL MEDYADA DESTEK MESAJLARI YAĞDI

Rihanna’nın bu içten açıklamaları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Pek çok kullanıcı, ünlü yıldızın anneliği sahiplenişini ve çocuklarına olan bağlılığını örnek bir davranış olarak yorumladı. Rihanna’nın bu yaklaşımı özellikle çalışan kadınlar ve ünlü anneler arasında gündem yarattı.

ÜÇÜNCÜ HAMİLELİĞİNE DAİR PAYLAŞIM BEĞENİ REKORU KIRDI

Rihanna, geçtiğimiz günlerde hamileliğini duyurduğu pozunu sosyal medya hesaplarından paylaşarak hayranlarına müjdeyi vermişti. Fotoğraf, kısa sürede milyonlarca beğeni ve yorum alarak viral oldu. Ünlü yıldızın doğallığı, şıklığı ve anneliğe dair duruşu hayranlarının takdirini kazandı.

YILDIZ ANNE OLMAKTA ISRARCI: “ÇOCUKLARIM İÇİN BEN VARIM”

Müzik kariyerinin yanı sıra Fenty markasıyla moda dünyasında da başarılara imza atan Rihanna, özel hayatında ise ailesiyle olan bağını hep ön planda tutuyor. Üçüncü kez anne olmaya hazırlanan yıldız isim, bakıcı kullanmak yerine çocuklarına kendisi bakmayı tercih ettiğini açıkça dile getirerek, anneliğe verdiği önemi bir kez daha göstermiş oldu.