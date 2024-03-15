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Cem Yılmaz’dan alkışlanacak hareket! Ramazan ayında tüm gelirini hangi kuruma bağışladı

Cem Yılmaz’dan alkışlanacak hareket! Ramazan ayında tüm gelirini hangi kuruma bağışladı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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15 Mart 2024 - 15:29
Ünlü komedyen Cem Yılmaz yeni gösterisi ‘Pek Yakında – Extr Act’ın gelirini Oyuncular Sendikası ile geleceğin doktorlarını yetiştiren Lokman Hekim Sağlık Vakfı’na bağışladı.

Cem Yılmaz farklı kurum ve kuruluşlara yaptığı yardımlarını Ramazan ayında da sürdürdü. Yeni gösterisi Pek Yakında – Extr Act’ın gelirini Oyuncular Sendikası ile Lokman Hekim Sağlık Vakfı’na bağışladı.

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Her iki kurum da sosyal medya hesaplarından Yılmaz’ın yaptığı bağışı duyurdu.

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Oyuncular Sendikası Yılmaz’ın bağışıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Üyemiz Cem Yılmaz’a Pek Yakında – Extr Act adını taşıyan yeni performansıyla elde edilecek gelir sendikamıza bağışlanacaktır. Üyemiz Cem Yılmaz’a dayanışması ve desteği için çok teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

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