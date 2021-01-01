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Defne Samyeli’nin kızı aşka geldi! Deren Talu sevgilisiyle peş peşe poz verdi

Defne Samyeli’nin kızı aşka geldi! Deren Talu sevgilisiyle peş peşe poz verdi
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07 Ocak 2022 - 14:53

Defne Samyeli’nin kızı aşka geldi! Deren Talu sevgilisiyle peş peşe poz verdi

Defne Samyeli ile Eren Talu’nun büyük kızları Deren Talu, iddialı instagram pozlarıyla adından söz ettiriyor. Talu bu kez erkek arkadaşı Baran Tınaz ile verdiği pozlarla gündeme geldi. İşte Deren Talu’nun romantik paylaşımları…

Defne Samyeli’nin kızı aşka geldi! Deren Talu sevgilisiyle peş peşe poz verdi - Sayfa 1

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli’nin kızları iddialı paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

Defne Samyeli’nin kızı aşka geldi! Deren Talu sevgilisiyle peş peşe poz verdi - Sayfa 2

Samyeli’nin büyük kızı Deren Talu son paylaşımıyla gündeme geldi.

Defne Samyeli’nin kızı aşka geldi! Deren Talu sevgilisiyle peş peşe poz verdi - Sayfa 3

Uzun zamandır Baran Tınaz ile aşk yaşayan Deren Talu aşka geldi.

Defne Samyeli’nin kızı aşka geldi! Deren Talu sevgilisiyle peş peşe poz verdi - Sayfa 4

25 yaşındaki Talu, sevgilisiyle pozlarını peş peşe paylaştı.

Defne Samyeli’nin kızı aşka geldi! Deren Talu sevgilisiyle peş peşe poz verdi - Sayfa 5
Defne Samyeli’nin kızı aşka geldi! Deren Talu sevgilisiyle peş peşe poz verdi - Sayfa 6
Defne Samyeli’nin kızı aşka geldi! Deren Talu sevgilisiyle peş peşe poz verdi - Sayfa 7
Defne Samyeli’nin kızı aşka geldi! Deren Talu sevgilisiyle peş peşe poz verdi - Sayfa 8
Defne Samyeli’nin kızı aşka geldi! Deren Talu sevgilisiyle peş peşe poz verdi - Sayfa 9
Defne Samyeli’nin kızı aşka geldi! Deren Talu sevgilisiyle peş peşe poz verdi - Sayfa 10
Defne Samyeli’nin kızı aşka geldi! Deren Talu sevgilisiyle peş peşe poz verdi - Sayfa 11

Defne Samyeli’nin kızı aşka geldi! Deren Talu sevgilisiyle peş peşe poz verdi - Sayfa 12

Defne Samyeli’nin kızı aşka geldi! Deren Talu sevgilisiyle peş peşe poz verdi - Sayfa 30

 

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Defne Samyeli’nin kızı aşka geldi! Deren Talu sevgilisiyle peş peşe poz verdi
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