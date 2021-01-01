Defne Samyeli’nin kızı aşka geldi! Deren Talu sevgilisiyle peş peşe poz verdi
Defne Samyeli ile Eren Talu’nun büyük kızları Deren Talu, iddialı instagram pozlarıyla adından söz ettiriyor. Talu bu kez erkek arkadaşı Baran Tınaz ile verdiği pozlarla gündeme geldi. İşte Deren Talu’nun romantik paylaşımları…
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli’nin kızları iddialı paylaşımlarıyla gündeme geliyor.
Samyeli’nin büyük kızı Deren Talu son paylaşımıyla gündeme geldi.
Uzun zamandır Baran Tınaz ile aşk yaşayan Deren Talu aşka geldi.
25 yaşındaki Talu, sevgilisiyle pozlarını peş peşe paylaştı.