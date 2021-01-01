Merve Boluğur imaj değiştirme kararı aldı! Göğüs dekolteli tişörtüyle poz verdi…
Merve Boluğur, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. 29 yaşındaki güzel oyuncu, yeni imajıyla çekilen pozlarını Instagram’dan paylaştı.
Yaptığı açıklama ve Instagram’dan paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettiren Merve Boluğur, Instagram’dan yeni pozlarını paylaştı.
Uzun süredir herhangi bir projede rol almayan Boluğur, imaj değiştirdi.
Saçlarını kısaltan güzel oyuncu, yeni imajıyla çekilen pozlarını paylaştı.
Göğüs dekolteli siyah tişörtüyle kuaförde poz veren Boluğur “Yeni imaj” notunu yazdı.
Instagram’da 3.6 milyon takipçisi olan Boluğur’un pozlarına kısa sürede on binlerce beğeni geldi.
İşte o kareler…