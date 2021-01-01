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Merve Boluğur imaj değiştirme kararı aldı!

Merve Boluğur imaj değiştirme kararı aldı!
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11 Kasım 2021 - 9:48

Merve Boluğur imaj değiştirme kararı aldı! Göğüs dekolteli tişörtüyle poz verdi…

Merve Boluğur, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. 29 yaşındaki güzel oyuncu, yeni imajıyla çekilen pozlarını Instagram’dan paylaştı.

Merve Boluğur imaj değiştirme kararı aldı! Göğüs dekolteli tişörtüyle poz verdi… - Sayfa 1

Yaptığı açıklama ve Instagram’dan paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettiren Merve Boluğur, Instagram’dan yeni pozlarını paylaştı.

Merve Boluğur imaj değiştirme kararı aldı! Göğüs dekolteli tişörtüyle poz verdi… - Sayfa 2

Uzun süredir herhangi bir projede rol almayan Boluğur, imaj değiştirdi.

Merve Boluğur imaj değiştirme kararı aldı! Göğüs dekolteli tişörtüyle poz verdi… - Sayfa 3

Saçlarını kısaltan güzel oyuncu, yeni imajıyla çekilen pozlarını paylaştı.

Merve Boluğur imaj değiştirme kararı aldı! Göğüs dekolteli tişörtüyle poz verdi… - Sayfa 4

Göğüs dekolteli siyah tişörtüyle kuaförde poz veren Boluğur “Yeni imaj” notunu yazdı.

Merve Boluğur imaj değiştirme kararı aldı! Göğüs dekolteli tişörtüyle poz verdi… - Sayfa 5

Instagram’da 3.6 milyon takipçisi olan Boluğur’un pozlarına kısa sürede on binlerce beğeni geldi.

Merve Boluğur imaj değiştirme kararı aldı! Göğüs dekolteli tişörtüyle poz verdi… - Sayfa 6

İşte o kareler…

Merve Boluğur imaj değiştirme kararı aldı! Göğüs dekolteli tişörtüyle poz verdi… - Sayfa 7

Merve Boluğur imaj değiştirme kararı aldı! Göğüs dekolteli tişörtüyle poz verdi… - Sayfa 10

Merve Boluğur imaj değiştirme kararı aldı! Göğüs dekolteli tişörtüyle poz verdi… - Sayfa 11

Merve Boluğur imaj değiştirme kararı aldı! Göğüs dekolteli tişörtüyle poz verdi… - Sayfa 13

Merve Boluğur imaj değiştirme kararı aldı! Göğüs dekolteli tişörtüyle poz verdi… - Sayfa 17

Merve Boluğur imaj değiştirme kararı aldı! Göğüs dekolteli tişörtüyle poz verdi… - Sayfa 18

Merve Boluğur imaj değiştirme kararı aldı! Göğüs dekolteli tişörtüyle poz verdi… - Sayfa 21

Merve Boluğur imaj değiştirme kararı aldı! Göğüs dekolteli tişörtüyle poz verdi… - Sayfa 22

Merve Boluğur imaj değiştirme kararı aldı! Göğüs dekolteli tişörtüyle poz verdi… - Sayfa 24

Merve Boluğur imaj değiştirme kararı aldı! Göğüs dekolteli tişörtüyle poz verdi… - Sayfa 26

Merve Boluğur imaj değiştirme kararı aldı! Göğüs dekolteli tişörtüyle poz verdi… - Sayfa 33

Merve Boluğur imaj değiştirme kararı aldı! Göğüs dekolteli tişörtüyle poz verdi… - Sayfa 39

Merve Boluğur imaj değiştirme kararı aldı! Göğüs dekolteli tişörtüyle poz verdi… - Sayfa 41

 

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Merve Boluğur imaj değiştirme kararı aldı!
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