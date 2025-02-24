ACUN ILICALI’DAN WANDA NARA AÇIKLAMASI: “TAMAMEN YALAN”

Son günlerde Galatasaray-Fenerbahçe derbisine Wanda Nara ve sevgilisi L-Gante’nin getirileceği
yönündeki iddialara, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı’dan sert bir açıklama geldi
.
ARJANTİN’DEN GELEN İDDİALAR GÜNDEM YARATTI
Arjantin basınında yer alan haberlere göre, Wanda Nara’nın yeni sevgilisi L-Gante ile birlikte Türkiye’ye getirileceği
ve bu organizasyonun arkasında Acun Ilıcalı’nın olduğu öne sürüldü. Sosyal medyada hızla yayılan bu iddialar, spor camiasında büyük yankı uyandırdı.
ACUN ILICALI: “BU İDDİALAR TAMAMEN YALAN”
Acun Ilıcalı, X (Twitter)
hesabından yaptığı açıklamada, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını
belirtti.Ünlü televizyoncu ve Fenerbahçe Asbaşkanı Ilıcalı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:“Bugün ortaya atılan Arjantin’den misafir getirdiğimize yönelik iddialar da, bu hafta boyunca hakkımda ileri sürülen birçok iddia gibi tamamen yalandır. Provokasyon amaçlı olarak yayılmaya çalışılan bu ve bunun gibi yalanlara itibar edilmemesini rica ederim.”
DERBİ ÖNCESİ GERGİNLİK Mİ ARTTIRILIYOR?
Bu açıklama, önümüzdeki hafta oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde, medyada ve sosyal medyada yapılan spekülasyonların artmasına neden oldu
. Özellikle Mauro Icardi’nin eski eşi Wanda Nara’nın bu tarz iddialarla gündeme gelmesi
, derbi öncesinde taraftarlar arasında tartışmalara yol açtı
.Acun Ilıcalı’nın bu açıklamasıyla birlikte, iddiaların asılsız olduğu ve herhangi bir organizasyonun olmadığı kesinleşmiş oldu
.Kaynak:https://www.medyaradar.net/