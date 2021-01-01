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Merve Boluğur yeni tarzıyla hayranlarını şaşırttı! Makyajla bambaşka biri oldu…

Merve Boluğur yeni tarzıyla hayranlarını şaşırttı! Makyajla bambaşka biri oldu…
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28 Aralık 2021 - 14:59

Merve Boluğur yeni tarzıyla hayranlarını şaşırttı! Makyajla bambaşka biri oldu…

Merve Boluğur Instagram’dan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Boluğur, yeni tarzıyla hayranlarını şaşırttı.

Merve Boluğur yeni tarzıyla hayranlarını şaşırttı! Makyajla bambaşka biri oldu… - Sayfa 1

Yaptığı açıklama ve Instagram’dan paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettiren Merve Boluğur, paylaşımlarına bir yenisini ekledi.

Merve Boluğur yeni tarzıyla hayranlarını şaşırttı! Makyajla bambaşka biri oldu… - Sayfa 2

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan 34 yaşındaki oyuncu, yoğun bir makyaj yaparak objektif karşısına geçti.

Merve Boluğur yeni tarzıyla hayranlarını şaşırttı! Makyajla bambaşka biri oldu… - Sayfa 3

Instagram’da 3.7 milyon takipçisi olan Boluğur’un paylaşımına kısa sürede on binlerce beğeni geldi.

Merve Boluğur yeni tarzıyla hayranlarını şaşırttı! Makyajla bambaşka biri oldu… - Sayfa 4

EKRANLARDAN UZAK KALMIŞTI

Acemi Cadı dizisi ile adını geniş kitlelere duyuran Merve Boluğur, Küçük Sırlar, Muhteşem Yüzyıl, Kuzey Güney dizilerinin ardından son olarak İçimdeki Fırtına ise hayranlarının karşısına çıkmıştı.

Merve Boluğur yeni tarzıyla hayranlarını şaşırttı! Makyajla bambaşka biri oldu… - Sayfa 5

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç ile olan evliliğini 2017 yılında bitiren Boluğur, uzun süredir dizilerde de rol almıyor.

Merve Boluğur yeni tarzıyla hayranlarını şaşırttı! Makyajla bambaşka biri oldu… - Sayfa 6

İşte Merve Boluğur’un yeni tarzı…

Merve Boluğur yeni tarzıyla hayranlarını şaşırttı! Makyajla bambaşka biri oldu… - Sayfa 7
Merve Boluğur yeni tarzıyla hayranlarını şaşırttı! Makyajla bambaşka biri oldu… - Sayfa 8
Merve Boluğur yeni tarzıyla hayranlarını şaşırttı! Makyajla bambaşka biri oldu… - Sayfa 9

Merve Boluğur yeni tarzıyla hayranlarını şaşırttı! Makyajla bambaşka biri oldu… - Sayfa 11

Merve Boluğur yeni tarzıyla hayranlarını şaşırttı! Makyajla bambaşka biri oldu… - Sayfa 19

Merve Boluğur yeni tarzıyla hayranlarını şaşırttı! Makyajla bambaşka biri oldu… - Sayfa 40

Merve Boluğur yeni tarzıyla hayranlarını şaşırttı! Makyajla bambaşka biri oldu… - Sayfa 48

 

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