Sevgilisi İçin Mekân Kapattı

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Yönetmen ve işletmeci Umut Evirgen, sevgilisi ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya’yla rahat zaman geçirmek için kendi mekanı olan Gizli Kalsın’ı kapattı.

Serenay Sarıkaya’nın, yönetmen ve işletmeci Umut Evirgen‘le buluştukları yer ortaya çıktı. Oyuncunun, geçtiğimiz günlerde sevgilisinin mekanı Gizli Kalsın’a gittiği öğrenildi.

Evirgen, içeride 5-6 müşterinin olduğu dakikalarda giriş yapan Sarıkaya için mekanı kapattı. Çalışanlara talimat veren işletmeci, o dakikadan sonra içeriye kimseyi aldırmadığı iddia edildi.