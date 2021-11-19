Yine Şahlanıyoruz: Benzin, Motorin ve LPG’ye Büyük Zam Geldi

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 15’e düşürdü. Kararın ardından döviz kurları rekor üstüne rekor kırdı.

Döviz kurlarında yaşanan artış sonrası benzin ve motorine 20 Kasım tarihinden geçerli olmak üzere yeni zam geleceği belirtildi.

ZAM MİKTARI BELLİ OLDU

Bloomberg HT’ye konuşan sektör kaynakları benzine 20 Kasım Cumartesi’den geçerli olmak üzere litre başına 52 kuruş zam yapılacağını belirtti. Motorinde ise 20 Kasım tarihinden geçerli olmak üzere 50 kuruş zam yapılacak.

LPG’YE DE ZAM BEKLENTİSİ

LPG tarafında ise 52 kuruşluk zam beklentisi olduğu, fakat bu zammı Pazartesi gününe kalabileceği de belirtildi.

9 TL’YE YAKLAŞTI

Benzinde söz konusu tutarda zam gerçekleşmesi durumunda İstanbul Avrupa yakasında ortalama benzin fiyatları 8,65 TL seviyesine çıkacak.

Motorinde ise fiyatlar 8,72 TL olacak.