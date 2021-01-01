Hürriyet’ten “Vay şerefsiz” çıkışı! O manşet Ertuğrul Özkök’ün peşini bırakmıyor!

21 yıl önce Paris’teki evinde hayatını kaybeden Ahmet Kaya’nın ölüm yıl dönümünde Hürriyet’ye Murat Meriç imzasıyla bir yazı yayımlandı.

Yazıda, Ahmet Kaya ile ilgili “Vay şerefsiz” manşetini atan ve geçtiğimiz gün gazete ile yollarını ayıran Ertuğrul Özkök ile ilgili “Bu bahisteki en büyük tartışma, şu anda bu satırları okuduğunuz gazete tarafından atılan bir manşet. Ahmet Kaya, sonrasında hayatını, çok sevdiği memleketinden uzakta geçirmek durumunda kaldı. “Dönemin koşulları öyleydi” diyecekler olacaktır ama onu hedef gösterenlerin, ilerleyen yıllarda onun mezarını ziyaret etmesi ya da onunla ilgili yazılar yazması, manşetin etkisini yazık ki yok etmiyor. Hepimizin içinde bir yaraydı bu, öyle kaldı” denildi.

“Dünya değişiyor ama Ahmet Kaya değişmeyecek” diyen Meriç, “Onu sürgüne mahkûm edenler artık yerlerinde değil. Kalsalar da fark eden bir şey olmayacak: Ahmet Kaya hep yerinde, hep sevenlerinin kalbinde. Yaşasaydı da bu böyle olacaktı” dedi.

Olayı sosyal medya hesabından duyuran Faruk Bildirici, “Murat Meriç, Ertuğrul Özkök’ün ayrılmasının hemen ardından Hürriyet’te Ahmet Kaya’yı yazmış. Hem de “Onu sürgüne mahkum edenler artık yerlerinde değil” diyerek…” ifadelerini kullandı.

“O MANŞETİ ATTIRAMAZLARDI”

Haber Global’de Candaş Tolga Işık’ın konuğu olan Ertuğrul Özkök CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı helalleşme tartışmasıyla ilgili gelen “Sizin de bir helalleşme listeniz var mı?” sorusuna, “Eğer gerçekten içimizdeki kini nefreti söküp atabilirsek yaptığımız hatalar hepimizin en büyük rehberi olabilir. Bana kimse bir daha hayatta yaşım müsait olsaydı, gazetecilik yapsaydım ‘Vay şerefsiz diye manşet attıramazdı” yanıtını vermişti.