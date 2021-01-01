Ormanlarımız Yandı Yangın Söndürme Uçaklarımız Yok

Ülkemizde bir yıldan beri kalan İstanbul’u çok sevdiği için
Türkiye’de kalmaya karar veren Rus oryantal Eshta Türkiye’nin
bir çok yerlerinde bir anda yangınların çıkmasına
şaşkınlıkla izlediğini belirten Eshta” Bir anda her yerde
yangınların çıkması hiç hoş bir durum değil ama sizin
yangınları söndürecek uçaklarınız bile yok çok üzüldüm.
Türkiye büyük bir ülke nasıl olurda Uçaklar olmaz günlerce
ağladım hayvanlara çok üzüldüm
Yardım İçin Bende Varım
İstanbul eğlence sektöründe çok beğenilen Rus oryantal
Eshta yangın bölgesinde insanlara yardım için bende on
günlük çalışmanın parasının bağışlayacağını söyledi.
Tarihi Turistik Yerleri Gezdim
en büyük isteğim tarih yerleri gezmekti Topkapı Sarayı’nı
gezdim çok beğendim muhteşem yerler Eyüp Sultan ,
Sultanahmet hepsini dolaştım. Efes’i gezdim Meryem Ana Kilisesi’ni
ziyaret ettim dalaştım Her şey çok güzel tam bir cennet
Anadolu’yu Gezmek İsterdim
Terör korkusundan gidemedim
Anadolu gezmek isterdim ama bana terör çok denilince
gidemedim çok gitmek istiyorum. Mardin, Şanlıurfa, Adıyaman
Kapadokya’yı gezmek istiyorum. İnşallah terör biter ben
giderim.