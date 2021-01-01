Ormanlarımız Yandı Yangın Söndürme Uçaklarımız Yok

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Ülkemizde bir yıldan beri kalan İstanbul’u çok sevdiği için

Türkiye’de kalmaya karar veren Rus oryantal Eshta Türkiye’nin

bir çok yerlerinde bir anda yangınların çıkmasına

şaşkınlıkla izlediğini belirten Eshta” Bir anda her yerde

yangınların çıkması hiç hoş bir durum değil ama sizin

yangınları söndürecek uçaklarınız bile yok çok üzüldüm.

Türkiye büyük bir ülke nasıl olurda Uçaklar olmaz günlerce

ağladım hayvanlara çok üzüldüm

Yardım İçin Bende Varım

İstanbul eğlence sektöründe çok beğenilen Rus oryantal

Eshta yangın bölgesinde insanlara yardım için bende on

günlük çalışmanın parasının bağışlayacağını söyledi.

Tarihi Turistik Yerleri Gezdim

en büyük isteğim tarih yerleri gezmekti Topkapı Sarayı’nı

gezdim çok beğendim muhteşem yerler Eyüp Sultan ,

Sultanahmet hepsini dolaştım. Efes’i gezdim Meryem Ana Kilisesi’ni

ziyaret ettim dalaştım Her şey çok güzel tam bir cennet

Anadolu’yu Gezmek İsterdim

Terör korkusundan gidemedim

Anadolu gezmek isterdim ama bana terör çok denilince

gidemedim çok gitmek istiyorum. Mardin, Şanlıurfa, Adıyaman

Kapadokya’yı gezmek istiyorum. İnşallah terör biter ben

giderim.