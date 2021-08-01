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Azerbaycanlı Takipçisinden Sert Cevap

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Azerbaycanlı Takipçisinden Sert Cevap
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01 Ağustos 2021 - 9:37
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Demet Akalın, ülkenin çeşitli yerlerde çıkan yangınlardan sonra yaptığı paylaşımda “Azarbeycan yangın uçağı gönderdi mi?” diye sitem etti. Azerbaycanlı bir sosyal medya kullanıcısı ise Akalın’a “Önce ülkemin adını doğru yaz” diyerek tek tek yapılan yardımları yazdı.

Ülkenin çeşitli bölgelerinde etkili olan yangınlardan dolayı birçok ilçede ciddi kayıplar meydana gelmeye başladı. Neredeyse ülkeyi etkisi altına alan yangınlar için sosyal medya hesabından paylaşım yapan Demet Akalın ise Azerbaycan‘a sitem edince bir Azerbaycanlı takipçisinden cevap gecikmedi.

“AZERBAYCAN UÇAK GÖNDERDİ Mİ?”

Sosyal medya hesaplarından sık sık yangın çıkan bölgelerle ilgili paylaşımlar yapan Demet Akalın, bir tweette “Azarbeycan yangın uçağı gönderdi mi? Marmaris çok kötü” dedi.

“ÖNCE ÜLKEMİN ADINI DOĞRU YAZIN”

Akalın’ın paylaşımına sinirlenen bir Azerbaycanlı vatandaş ise “Önce ülkemin adını doğru yazın! Azerbaycan! Evet 18 helikopter 500 kişilik ekip, 1 yangın uçağı( elimizde? sadece 1 tane var) bütçeden de 3 milyon para ayırdık. Haberleri okursanız görürsünüz. Canımız da feda” ifadelerini kullandı.

İşte Demet Akalın’ın o paylaşımı ve takipçisinin yanıtı;

'Azerbeycan yangın uçağı gönderdi mi?' diyen Demet Akalın'a Azeri takipçisinden sert cevap: Önce ülkenin adını doğru yazın
'Azerbaycan yangın uçağı gönderdi mi?' diyen Demet Akalın'a Azerbaycanlı takipçisinden sert cevap: Önce ülkenin adını doğru yazın
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