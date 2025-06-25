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Yılmaz Tunç’tan 10. Yargı Paketi Açıklaması: Cezasızlık Algısına Son Verilecek

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kamuoyunda “10. Yargı Paketi” olarak bilinen ve TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye ilişkin yeni detaylar paylaştı. Bakan Tunç, yeni düzenlemeyle birlikte cezasızlık algısının ortadan kaldırılacağını belirtti.

Kısa Süreli Cezalarda Yeni Hesaplama

Tunç, “Yeni düzenleme ile ceza alanların infaz süreleri yeniden belirlendi. Buna göre; 2 yıl hapis cezası alan bir kişi en az 36 gün, 1 yıl ceza alan 18 gün, 6 ay ceza alan ise en az 9 gün cezaevinde kalacak” dedi.

Denetimli Serbestlik Sistemi Güçleniyor

Adalet Bakanı, denetimli serbestlik sisteminin toplumun her kesimini kapsayacak şekilde geliştirilmeye devam ettiğini vurguladı. Tunç, “Denetimli serbestlik sadece Türkiye’ye özgü değil, birçok ülkede başarıyla uygulanıyor. Bu sistemi daha güçlü hale getirerek cezanın sadece geçmişe değil, geleceğe açılan bir kapı olmasını hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Koşullu Salıverme Düzenlemesi

  1. Yargı Paketi kapsamında getirilen bir diğer önemli düzenleme ise koşullu salıverme süresine ilişkin. Yeni yasaya göre, hükümlüler aldıkları cezanın koşullu salıverme tarihine kadarki sürenin en az 10’da 1’ini cezaevinde geçirmek zorunda olacak.

Konutta İnfaz ve Takip Mekanizması

Ayrıca, bazı hükümlülerin cezasının konutta infaz edilmesi ve denetimli takiple izlenmesi üzerine de yeni çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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Yılmaz Tunç’tan 10. Yargı Paketi Açıklaması: Cezasızlık Algısına Son Verilecek
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