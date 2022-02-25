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Ukrayna ordusu sivil halka kamyonlardan silah dağıtıyor…

Ukrayna ordusu sivil halka kamyonlardan silah dağıtıyor…
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25 Şubat 2022 - 18:14

Son dakika: Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri müdahalesinde ikinci gününe girilirken bölgeden yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Kiev’in üzerinde bir Rus uçağının vurulduğunu belirtti. Rus ordusu ise ilerleyişini sürdürerek başkent Kiev’e girdi. Hükümet binalarından silah sesleri yükseliyor. Öte yandan son gelen iki görüntü ise şoke etti. Ukrayna ordusu Odessa sahiline mayın döşemeye başladı ve sivil halka kamyonlardan silah dağıtılıyor.

Son dakika: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Donbass’a yönelik askeri operasyon başlatmasının üzerinden bir gün geçti. Rus sabotaj gruplarının Kiev’e girdiğini açıklayan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus işgalinin ilk gününde 137 kişinin hayatını kaybettiğini, 300’den fazla kişinin de yaralandığını belirtti. Sabah saatlerinde ise başkent Kiev’de art arda patlamalar yaşandı. Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Kiev’in üzerinde bir Rus uçağının vurulduğunu belirtti. Ukrayna Hükümet Danışmanı ise bugün Kiev’e tank saldırısı beklendiğini açıkladı. Öğle saatlerinde Rus tankları başken Kiev’e girmeye başladı. Öte yandan Moldova Devlet Başkanı Maia Sandu yaptığı açıklamada, “Ukrayna’dan ilk vatandaşlar bugün 4 binden fazla geçişle Moldova’ya geliyor” dedi.

İşte dakika dakika gelişmeler…

15.50 : Rusya Savunma Bakanlığı, hava indirme birliklerinin Gostomel hava üssündeki unsurlarla birleştiğini, Kiev’in batısıyla bağlantısının kesildiğini bildirdi.

15. 45 : Rusya Savunma Bakanlığı: “Kiev’i batıdan kuşattık, Hostomel Hava Üssü’nü ele geçirdik”

15. 40 : Ukrayna’nın başkenti Kiev’de yeniden sirenler çalıyor.

15.32: Rus güçleri başkent Kiev’e doğru ilerlemeye başlarken Ukraynalı sivillerin de silahlanmaya başladığı öne sürüldü. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde silah yüklü kamyonlardan Rus güçlerine karşı şehrin savunulması için sivillere silah dağıtıldığı görüldü. Gelen görüntülere göre Ukrayna silahlı kuvvetleri, Kiev Obolon’da, hiçbir belge olmadan düzinelerce silahı insanlara dağıtıyor.

15.25: Ukrayna’da bir başka gelişme son dakika görüntüsü ise Odessa sahillerinden geldi. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rus ordusunun muhtemel bir kara veya deniz saldırısına karşı Odessa’daki plajları mayınlamaya başladı.

 

 

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