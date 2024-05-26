İstanbullular dikkat: Bu yollar kapalı!

İstanbul Maratonu kriter koşusu olan Cadde 10k-21k koşusu, 08:00’de başladı. Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği bu etkinlik nedeniyle bugün İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatıldı.
Kadıköy Belediyesi tarafından organize edilen cadde 10k-21k koşusu sebebiyle sahil şeridi ve Bağdat Caddesi Kızıltoprak Işıklar-Maltepe İDO iskelesi ışıklar arası trafiğe kapalı olacak.
Kadıköy Belediyesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Cadde10K-21K koşusu nedeniyle 26 Mayıs Pazar 06.00-14.00 saatleri arasında sahil şeridi ve Bağdat Caddesi Kızıltoprak ışıklar-Maltepe İDO iskelesi ışıklar arası trafiğe kapalı olacaktır.
Anadolu yakasının en keyifli parkurlarından biri olan Caddebostan sahil hattında yapılacak etkinlikte yaklaşık 5000 koşusever araçsız ve trafiksiz bir parkurda yarışma imkanı bulacak.
26 Mayıs 2024 Pazar günü sabah 08:00’da başlayacak etkinlikte katılımcılar gün boyu DJ performans eşliğinde eğlenceli dakikalar yaşayacak, uzman eğitmenlerin yapacakları sahne derslerine katılım sağlayabilecekler.
Etkinlikte çocuk koşusu da yer alacak. 500 metre uzunluğundaki parkurda çocuk koşuculara uzman eğitmenler liderlik edecekler.
Cadde 10k-21k koşusu İstanbul Maratonu kriter koşusudur.