FATİH ALTAYLI’DAN SİLİVRİ GÜNLÜĞÜ: SAĞIM SOLUM İBB MECLİSİ GİBİYDİ

Fatih Altaylı Silivri Günlüğünü Yayınladı: “Sağım Solum İBB Meclisi Gibiydi”

Gazeteci ve yazar Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanına yönelik ifadeleri nedeniyle tutuklanarak gönderildiği Silivri Cezaevi’nden dikkat çeken bir mektup kaleme aldı. Altaylı, cezaevindeki ilk gününü anlattığı yazısında, yaşadıklarını mizahi ve eleştirel bir dille kamuoyuna aktardı.

Gözaltı Süreci ve Suçlama

Fatih Altaylı, 21 Haziran’da evinde gözaltına alındı. YouTube’da yaptığı bir yayın gerekçe gösterilerek, “Cumhurbaşkanını tehdit” suçlamasıyla tutuklanarak Silivri Marmara Cezaevi’ne gönderildi. Suçlamayı avukatı aracılığıyla öğrenen Altaylı, yaşadıklarını kaleme aldığı mektubu kendi YouTube kanalında yayınladı.

Silivri’deki İlk İzlenimler

Mektubunda cezaevi koşullarını detaylı şekilde aktaran Altaylı, kaldığı hücreyi “suit oda gibi” olarak tanımladı. Ancak ilk geceyi sivrisinekler ve örümceklerle mücadele ederek geçirdiğini de esprili bir dille ifade etti. Sabah kuş sesleriyle uyandığını belirtti.

En dikkat çeken ifadesi ise şu oldu:

“Sağım solum İBB Meclisi gibiydi.”

Bu sözle, çevresindeki hücrelerde kalanların çoğunun İstanbul Büyükşehir Belediyesi’yle ilişkili avukatlar ve tanınan isimler olduğunu vurguladı.

Gözaltı Anı ve Duygusal Detaylar

Altaylı, gözaltına alındığı anı “kapıda polisleri görünce gülümsedim” diyerek anlattı. Evden çıktığında eşine ulaşamadığını, avukatının sosyal medya üzerinden durumdan haberdar olduğunu belirtti. Cezaevi girişinde görevli polislerle arasında geçen duygusal anları da mektubuna ekledi.