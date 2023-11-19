Yıllar sonra açıklama geldi! Ünlü oyuncunun maaşını kendi cebinden ödedi

Sharon Stone, 2021 yılında çıkan ‘The Beauty of Living Twice’ (İki Kez Yaşamanın Güzelliği) adlı otobiyografisinde söz konusu olaydan, “Seçmelerde inanılmaz bir iş çıkaran tek kişi Leonardo DiCaprio adında gençti. Stüdyo onu filmde istiyorsam maaşı için kendi cebimden ödeme yapmam gerektiğini söyledi. Ben de ödedim” sözleriyle bahsetmişti.

“BİZE FIRSAT TANIDI”

ABD’li aktör, Stone’a minnettar olduğunu dile getirdi. E! News’e konuşan DiCaprio, “Çalışmak istediği iki kişi olduğunu söyledi. Sinema dünyasının en büyük yıldızlarından biri ve diğer oyunculara pek çok fırsat tanıdı. Çok minnettarım. Ona birçok kez teşekkür ettim. Teşekkür hediyesi gönderdim mi emin değilim ama ona ne kadar teşekkür etsem az” ifadelerini kullandı.