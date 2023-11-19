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Yıllar sonra açıklama geldi! Ünlü oyuncunun maaşını kendi cebinden ödedi

Yıllar sonra açıklama geldi! Ünlü oyuncunun maaşını kendi cebinden ödedi
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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19 Kasım 2023 - 12:48
Hollywood yıldızı Sharon Stone’un (65), yıllar önce başrol oynadığı yapımda yer alan Leonardo DiCaprio’nun maaşını kendi cebinden ödediği ortaya çıkmıştı. 49 yaşındaki Oscar ödüllü aktörden konu hakkında açıklama geldi.

Yıllar sonra açıklama geldi! Ünlü oyuncunun maaşını kendi cebinden ödedi - Sayfa 1

1992 yılında vizyona giren ‘Basic Instinct’ (Temel İçgüdü) filmiyle yıldızı parlayan Sharon Stone, Sam Raimi’nin yönetmen koltuğunda oturduğu 1995 yapımı Western filmi ‘The Quick and the Dead’de (Hızlı ve Ölü) kamera karşısına geçti.

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Yıllar sonra açıklama geldi! Ünlü oyuncunun maaşını kendi cebinden ödedi - Sayfa 2

‘Ellen’ karakterine hayat veren dünyaca ünlü oyuncu, o dönem Johnny Depp’le birlikte rol aldığı ‘What’s Eating Gilbert Grape’ ile adından söz ettirmeyi başaran genç meslektaşı Leonardo DiCaprio ve Russell Crowe’un da filmin kadrosunda olmasını istedi.

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Yıllar sonra açıklama geldi! Ünlü oyuncunun maaşını kendi cebinden ödedi - Sayfa 3

“MAAŞINI BEN ÖDEDİM”

Leonardo DiCaprio’nun kariyeri iki yıl sonra James Cameron imzalı, küresel gişede iki milyar dolardan fazla hasılat elde eden ‘Titanic’ filminin başarısıyla patlama yaşadı.

Sharon Stone, 2021 yılında çıkan ‘The Beauty of Living Twice’ (İki Kez Yaşamanın Güzelliği) adlı otobiyografisinde söz konusu olaydan, “Seçmelerde inanılmaz bir iş çıkaran tek kişi Leonardo DiCaprio adında gençti. Stüdyo onu filmde istiyorsam maaşı için kendi cebimden ödeme yapmam gerektiğini söyledi. Ben de ödedim” sözleriyle bahsetmişti.

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Yıllar sonra açıklama geldi! Ünlü oyuncunun maaşını kendi cebinden ödedi - Sayfa 4

“BİZE FIRSAT TANIDI”

ABD’li aktör, Stone’a minnettar olduğunu dile getirdi. E! News’e konuşan DiCaprio, “Çalışmak istediği iki kişi olduğunu söyledi. Sinema dünyasının en büyük yıldızlarından biri ve diğer oyunculara pek çok fırsat tanıdı. Çok minnettarım. Ona birçok kez teşekkür ettim. Teşekkür hediyesi gönderdim mi emin değilim ama ona ne kadar teşekkür etsem az” ifadelerini kullandı.

 

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Yıllar sonra açıklama geldi! Ünlü oyuncunun maaşını kendi cebinden ödedi - Sayfa 5

TEMEL İÇGÜDÜ İÇİN ALDIĞI ÜCRET!

Öte yandan Stone, Michael Dougles’la başrolü paylaştığı ikonik film ‘Temel İçgüdü’den sadece 500 bin dolar kazandığını açıklamıştı.

Michael Douglas 14 milyon dolar kazanmıştı. Tabii ben sektörde yeniydim, ama o zaten çok büyük bir yıldızdı.

 

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