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Süper Lig’in eski yengesinden sınırları zorlayan elbise! Göğüsleri apaçık ortada…

Süper Lig’in eski yengesinden sınırları zorlayan elbise! Göğüsleri apaçık ortada…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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19 Kasım 2023 - 12:40

Süper Lig’de bir dönem Trabzonspor’da top koşturan Marc Bartra ile kız arkadaşı Jessica Goicoechea, Grammy Latinos ödül törenine katıldı. Elbisesinin dekoltesiyle törene damga vuran Goicoechea için “Hiç giyinmeseydin” yorumları yapıldı.

Süper Lig'in eski yengesinden sınırları zorlayan elbise! Göğüsleri apaçık ortada… - Sayfa 1

Geçtiğimiz yıllarda Trabzonspor forması giyen Marc Bartra’nın sevgilisi Jessica Goicoechea, Grammy Latinos ödül töreninde giydiği elbiseyle sansasyon yarattı.

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Süper Lig'in eski yengesinden sınırları zorlayan elbise! Göğüsleri apaçık ortada… - Sayfa 2

TÖRENİN ÖNÜNE GEÇEN ELBİSE
Dekolteli elbisesiyle törene damga vuran Jessica Goicoechea için sosyal medyada birçok yorum yapıldı. Modellik yapan Goicoechea’nın dikkat çeken elbise tercihinin törenin önüne geçtiği belirtildi.

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Süper Lig'in eski yengesinden sınırları zorlayan elbise! Göğüsleri apaçık ortada… - Sayfa 3

TRABZONSPOR’DA 40 MAÇA ÇIKTI
Barcelona’nın eski yıldızı Bartra, Trabzonspor formasıyla 40 maça çıkmıştı. İspanyol futbolcu bu karşılaşmalarda 4 gol-1 asistlik katkı verdi.

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Süper Lig'in eski yengesinden sınırları zorlayan elbise! Göğüsleri apaçık ortada… - Sayfa 4

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Süper Lig'in eski yengesinden sınırları zorlayan elbise! Göğüsleri apaçık ortada… - Sayfa 5

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Süper Lig'in eski yengesinden sınırları zorlayan elbise! Göğüsleri apaçık ortada… - Sayfa 6

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Süper Lig'in eski yengesinden sınırları zorlayan elbise! Göğüsleri apaçık ortada… - Sayfa 7

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Süper Lig'in eski yengesinden sınırları zorlayan elbise! Göğüsleri apaçık ortada… - Sayfa 8

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Süper Lig'in eski yengesinden sınırları zorlayan elbise! Göğüsleri apaçık ortada… - Sayfa 9

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Süper Lig'in eski yengesinden sınırları zorlayan elbise! Göğüsleri apaçık ortada… - Sayfa 10

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Süper Lig'in eski yengesinden sınırları zorlayan elbise! Göğüsleri apaçık ortada… - Sayfa 11

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Süper Lig'in eski yengesinden sınırları zorlayan elbise! Göğüsleri apaçık ortada… - Sayfa 12

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Süper Lig'in eski yengesinden sınırları zorlayan elbise! Göğüsleri apaçık ortada… - Sayfa 13

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Süper Lig'in eski yengesinden sınırları zorlayan elbise! Göğüsleri apaçık ortada… - Sayfa 14

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Süper Lig'in eski yengesinden sınırları zorlayan elbise! Göğüsleri apaçık ortada… - Sayfa 15

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Süper Lig'in eski yengesinden sınırları zorlayan elbise! Göğüsleri apaçık ortada… - Sayfa 16

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