Süper Lig’in eski yengesinden sınırları zorlayan elbise! Göğüsleri apaçık ortada…

Süper Lig’de bir dönem Trabzonspor’da top koşturan Marc Bartra ile kız arkadaşı Jessica Goicoechea, Grammy Latinos ödül törenine katıldı. Elbisesinin dekoltesiyle törene damga vuran Goicoechea için “Hiç giyinmeseydin” yorumları yapıldı.