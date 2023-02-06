Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Diyarbakır’da deprem anı kamerada

Diyarbakır’da deprem anı kamerada
1 views
06 Şubat 2023 - 10:10

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde saat 04:17’de 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Şanlıurfa ve Diyarbakır da olmak üzere çok sayıda ilden de hissedildi. Gaziantep’te 6,5 ve 6,4 büyüklüklerinde artçı sarsıntılar yaşandı. AFAD 7 ilde 76 kişinin yaşamını yitirdiğini, 440 kişinin yaralandığını açıkladı. Öte yandan Diyarbakır’daki depremde bir binanın yıkılma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 04.17’de merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem birçok kentte de hissedildi.

 

Diyarbakırda deprem anı kamerada

Deprem en çok hisseden illerden olan Diyarbakır’da 7 bina yıkıldı. İlk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybederken, 79 kişi de yaralandı.

 

 

Diyarbakırda deprem anı kamerada

 

Enkaz arama çalışmalarının devam ettiği kente çevre illerden AFAD, UMKE ekipleri sevk edildi.

DİYARBAKIR VALİSİ SU: 6 KİŞİ ÖLDÜ, 79 KİŞİ YARALANDI

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem, Diyarbakır da yoğun şekilde hissedildi. Vali Ali İhsan Su kentteki son durumla ilgili yaptığı açıklamada, “7 binamız yıkılmış vaziyette. Bunların 7’si de il merkezinde. 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiş durumda, 79 vatandaşımız yaralı.

 

Diyarbakırda deprem anı kamerada

 

Hastanelere intikal etmiş durumda. 12 vatandaşımız canlı olarak enkazlardan kurtardık. Şu anda 7 noktada AFAD ekiplerimiz, UMKE, emniyet, arama kurtarma ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor” dedi.

 

Diyarbakırda deprem anı kamerada

 

Ekiplerin enkaz altındaki yaralıları çıkarma çalışmaları sürüyor. Kızılay tarafından belli noktalarda kan bağışı merkezleri kuruldu. Bölge illerden takviye ekiplerin de Diyarbakır’a yönlendirildiği belirtildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kullanıma açık yerleşim alanlarını duyurdu:

-Diyarbakır Stadyumu

-Şehit Halit Gülser Spor Kompleksi

-Talaytepe Spor Kompleksi

-75 Tenis Kortu

-Seyrantepe Kapalı Spor Salonu

 

Diyarbakırda deprem anı kamerada

 

Öte yandan Diyarbakır’da yaşanan Deprem sonrası bir binanın yıkılma anı kameraya yansıdı.

 

Diyarbakırda deprem anı kamerada

Bu haber www.hurriyet.com.tr den alınmıştır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gaziantep Valisi Davut Gül: 531 göçük oluştuGaziantep Valisi Davut Gül: 531 göçük oluştu
AFAD acı bilançoyu açıkladı! 76 kişi hayatını kaybetti, 440 kişi yaralandı!AFAD acı bilançoyu açıkladı! 76 kişi hayatını kaybetti, 440 kişi yaralandı!
10 ili deprem vurdu10 ili deprem vurdu
Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.4’lük deprem sonrası spor dünyasından taziye ve geçmiş olsun mesajları!Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.4’lük deprem sonrası spor dünyasından taziye ve geçmiş olsun mesajları!
AK Parti Hatay Milletvekili Yayman: İki abim, eşleri, ablam, eniştem, çocukları enkaz altındaAK Parti Hatay Milletvekili Yayman: İki abim, eşleri, ablam, eniştem, çocukları enkaz altında
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Artçı sarsıntı binayı böyle yıktı! O anlar an be an görüntülendi…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
GÜÇLÜ AURA
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kahramanmaraş’a deprem sonrası havadan bakış
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Gaziantep Valisi Davut Gül: 531 göçük oluştu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Prof. Ahmet Ercan açıkladı! Kahramanmaraş depremi İstanbul depremini tetikler mi?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
AFAD acı bilançoyu açıkladı! 76 kişi hayatını kaybetti, 440 kişi yaralandı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan depremle ilgili son dakika açıklaması… Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
10 ili deprem vurdu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Diyarbakır’da enkaz altında kalanlar kurtarılıyor… ‘Ses geliyor mu?’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.4’lük deprem sonrası spor dünyasından taziye ve geçmiş olsun mesajları!
SON DAKİKA HABERLERİ
Kılıçdaroğlu, 6’lı masanın cumhurbaşkanı adayının duyurulacağı tarihi açıkladıOcak 30, 2023-10:06 am
Fenerbahçe – Kasımpaşa maçından sonra herkes Enner Valencia ve Arda Güler’i konuşuyor!Ocak 30, 2023-10:02 am
Sancaktepe’de kan donduran olay! Baba ve 3 çocuğu ölü bulunduOcak 27, 2023-5:28 pm
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalarOcak 27, 2023-5:26 pm
Danimarka Elçisi Dışişleri’ne çağrıldı: Bu tutum kabul edilemez!Ocak 27, 2023-5:22 pm
Yılın ilk enflasyon tahmini belli oldu!Ocak 26, 2023-11:24 am
PKK’ya yeni operasyon! 480 personel katılıyorOcak 26, 2023-11:19 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !