Yiğit Marcus Aral’a Hapis Cezası

‘YÜZME BİLMEYENİN BOĞULMA İHTİMALİ BULUNUYOR’

TANIKLAR DENİZİN DERİN VE AKINTILI OLDUĞUNU SÖYLEDİ

DENİZE ATTIKTAN SONRA VİDEO ÇEKTİ

34 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

100 METREDEN FAZLA YAKLAŞMAMA KARARI VERİLMİŞTİ

İstanbul Üsküdar'da 24 Haziran 2021 tarihinde, Yiğit Marcus Aral'ın eski sevgilisi Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin ile yemek yiyen iş insanı Kerem Kamışlı'yı denize attığı olaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Üsküdar'da bir restoranda Kerem Kamışlı ile Şevval Şahin'in yemek yedikleri belirtildi. İddianamede, Kamışlı ve Şahin'in yemek yediği sırada Yiğit Marcus Aral’ın Kamışlı ve Şahin'in masasına geldiği ve konuşmaya başladıkları anlatıldı. Yiğit Marcus Aral’ın Kerem Kamışlı'ya “Sen nasıl bizim aramıza girersin, bitmemiş ilişkiye müdahale edersin, seni bulurum, peşini bırakmam, seni bitiririm” diyerek tehdit ettiği aktarıldı. Kamışlı'nın ise Aral'a bu sözlerin tehdit niteliğinde olduğunu, devam ederse hakkında suç duyurusunda bulunacağını söylediği belirtildi. Kerem Kamışlı'nın restoran görevlilerinden Aral'ı masasından kaldırmasını istediği, bu sırada şüphelinin Kamışlı'ya küfür ettiği ve oturduğu sandalyeyi Kamışlı ile beraber denize ittiği anlatıldı. Aral’ın Kamışlı'yı denize ittiği yerle ile ilgili olay yeri inceleme ekibi tarafından yapılan ayrıntılı inceleme raporunda Kamışlı'nın denize düştüğü yerin deniz tabanı ile iskele bölümü arasında 345 cm yükseklik bulunduğu belirtildi.Düşülen yer ya da çevresinde herhangi bir yerde tutulacak veya basılacak zemin bulunmadığı, yüzme bilmeyen bir şahsın boğulma ihtimalinin bulunduğu tespit edildiği aktarıldı.İddianamede, tanıkların da beyanlarında olay yerinde denizin derin ve akıntılı olduğu belirttiğine yer verildi. Savcılık, Yiğit Marcus Aral'ın Kerem Kamışlı'yı İstanbul Boğazı kıyısında derin ve akıntılı bir yerde boğulma tehlikesi olduğu halde denize atmak suretiyle olası kast ile öldürmeye teşebbüs ettiğini belirtti.İddianamede, Aral'ın Kamışlı'yı denize attıktan sonra, görevlilerin müştekiye denizden çıkması için yardım etmeye çalıştıkları sırada Kamışlı'nın videosunu çektiği ve daha sonra bu videoları basına vererek, özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği de kaydedildi.Savcılık, Yiğit Marcus Aral'ın “olası kast ile adam öldürmeye teşebbüs”, “tehdit”, “özel hayata ilişkin görüntüleri ve sesleri ifşa etmek” ve “hakaret” suçlarından toplamda 22 yıl 9 aydan 34 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını talep etti.Öte yandan soruşturma kapsamında Yiğit Marcus Aral'ın, Şahin ve Kamışlı'nın ikametlerine 100 metreden fazla yaklaşmamasına karar verilmişti.