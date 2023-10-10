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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sisi telefonda görüştü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sisi telefonda görüştü!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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10 Ekim 2023 - 9:33

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile telefon görüşmesinde İsrail-Filistin gerilimi ile ilgili son gelişmeler ele alındı ve gerginliğin sonlandırılması için yapılabilecekler değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgedeki gelişmelerle ilgili Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Herzog, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile de görüştü.

NE OLMUŞTU?

Hamas’ın askeri kanadı Kassam Tugayları, bu sabah İsrail’e “Aksa Tufanı” isimli kapsamlı saldırı başlattığını duyurmuştu.

Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken silahlı gruplar, bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi’ne saldırı başlattı. Cumartesi sabah saatlerinde başlayan çatışmalarda çok sayıda ölü, yaralı ve kayıp bulunuyor.

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