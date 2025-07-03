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Acun Ilıcalı’nın Eşine Sevgi Dolu Doğum Günü Paylaşımı

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, eşi Ayça Çağla Altunkaya’nın 26. yaş gününü sosyal medya hesabından yaptığı romantik bir paylaşımla kutladı. Ilıcalı, mesajında “İyi ki hayatımdasın, enerjini hiç kaybetme” ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya, 4 Eylül 2024 tarihinde Esma Sultan Yalısı’nda düzenlenen görkemli bir törenle evlendi. Nikah şahitliklerini Esat Yontunç ve Ceren Kocakaplan yaptı. Çiftin bu mutlu anları, sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük ilgi gördü.

Bu özel doğum günü mesajı, Ilıcalı ve Altunkaya çiftinin mutluluğunu gözler önüne serdi. Çiftin hayranları, paylaşıma yoğun ilgi gösterdi.

Daha fazla fotoğraf ve detay için Medyaradar’ın ilgili haberine göz atabilirsiniz.

Acun Ilıcalı’nın Eşine Sevgi Dolu Doğum Günü Paylaşımı
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