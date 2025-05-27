YEŞİLÇAM’IN EFSANESİ HARİKA AVCI’DAN ENDİŞELENDİREN HABERLER

Bir döneme damga vuran Yeşilçam yıldızı Harika Avcı, uzun süredir ne sahnelerde ne de ekranlarda yer alıyor. Gözlerden uzak bir yaşam süren ünlü sanatçının son durumu, komşularının açıklamalarıyla tekrar gündeme geldi. “Neler Oluyor Hayatta” programında gündeme gelen detaylar, kamuoyunda endişe yarattı.

SADECE SABAHIN ERKEN SAATLERİNDE GÖRÜLÜYOR

Komşularının anlattıklarına göre Harika Avcı, sadece sabahın erken saatlerinde köpeğini yürüyüşe çıkarıyor. Üstelik tanınmamak için maske ve güneş gözlüğü takıyor. Komşular, yıllardır kendisiyle hiç konuşmadıklarını ancak hâlâ ona hayran olduklarını dile getiriyor.

“KAPISINI ÇALMAYA BİLE ÇEKİNİRİZ”

Aynı apartmanda görevli Zafer Bey, Harika Avcı’yla yalnızca bir kez günaydınlaştığını söyledi.

“Çöpünü alırım ama kapısını çalmaya çekinirim. Sürekli perdelerin arkasından izliyor. Evi kötü durumda, ne gelen var ne giden” sözleriyle, sanatçının içe kapanık yaşamını özetledi.

“YARDIMI REDDEDİYOR”

Sanatçının nadiren iletişim kurduğu tek komşusu Esra Hanım, yaşanan bir olayı şöyle aktardı:

“Bir keresinde polisle birlikte kapı kırıldı, çok korktu. Yardım tekliflerini kabul etmiyor. Bırakılan yardım kolilerini bile ‘başkasına verin’ diyerek reddediyor. Hâlâ çok güzel, ama çok gururlu.”

EV SAHİBİ MAHKEMEYE VERDİ

Avcı’nın ev sahibi adına konuşan avukat Turgut Hökenek, yasal sürecin başlatıldığını duyurdu:

“2020’de 2 bin 200 TL’ye kiralanan evin kirası bugün 3 bin 500 TL. Son birkaç aydır ödemeler yapılmıyor. Ayrıca müvekkilime saksı fırlattı. Bu olay nedeniyle adli süreç başlattık.”

KAMUOYU ENDİŞELİ

Yıllarca sahnelerin ve beyaz perdenin aranan ismi olan Harika Avcı’nın içine kapanık yaşamı, sanatçının hayranlarını ve yakın çevresini derinden üzüyor. Sağlık durumu ve yaşam koşullarıyla ilgili endişeler artarken, kamuoyunda “Harika Avcı’ya destek olunmalı” yönünde çağrılar da yükseliyor.