Demet Özdemir’in Bölüm Başı Kazancı Olay Oldu!

Demet Özdemir, Kanal D ekranlarında yayınlanan Eşref Rüya dizisindeki performansıyla büyük dikkat çekiyor. Başrolünde olduğu diziden kazandığı bölüm başı ücret ise magazin gündemini sarsmış durumda.

Bölüm Başına 1.5 Milyon TL!

Geçtiğimiz eylül ayında bir reklam filminden 25 milyon TL kazandığı ortaya çıkan Demet Özdemir’in, Eşref Rüya dizisinden bölüm başına 1.5 milyon TL kazandığı iddiaları gündem oldu. Bu durum, oyuncunun servet kazanması anlamına geliyor ve takipçileri arasında büyük bir şaşkınlık yarattı.

Reyting Rekorları Kıran Dizi

Kanal D’de yayınlanan ve her bölümde reytinglerde zirveye oynayan Eşref Rüya, Özdemir’in başarılarını pekiştiriyor. Özdemir, dizideki Nisan karakteriyle izleyicilerin beğenisini kazandı. Dizi, özellikle Çağatay Ulusoy ile başrolü paylaşan Demet Özdemir’in performansıyla dikkat çekiyor.

Özdemir’in Yükselen Popülaritesi

Son yıllarda büyük bir çıkış yakalayan Demet Özdemir, oyunculuk kariyerinin yanı sıra reklamlar ve projeleriyle de büyük kazançlar elde ediyor. Özdemir’in Eşref Rüya dizisinden aldığı bu yüksek ücret, onun sektördeki güçlü pozisyonunu bir kez daha gözler önüne seriyor.