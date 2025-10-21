Tanyeli’nin Kardeşi de Kanser Nedeniyle Hayatını Kaybetti

Ünlü sanatçı Tanyeli’nin kız kardeşi Seda Star, pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Tanyeli ailesi, kısa süre önce ağabeylerini de kaybetmişti.

Pankreas kanseri ile mücadele eden ve hayatını kaybeden ünlü sanatçı Tanyeli ailesine bir acı haber daha geldi. Tanyeli’nin kız kardeşi Seda Star, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Sanatçının oğlu Taylan Sadıkoğlu, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Taylan Sadıkoğlu’nun Duygusal Paylaşımı

Tanyeli’nin oğlu Taylan, annesine kavuşan teyzesinin ardından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

“Bu sabah canım teyzem son nefesini verip anneme kavuştu. İki kardeş bu dünyadan öte yeniden bir arada. Onların gücü, zarafeti ve sevgisi her ortamı aydınlatırdı. Aralarındaki bağ, şimdi sonsuza dek sürüyor. Işıklar yolumuzu aydınlatsın, kahkahaları kalbimizde yankılansın. Huzur içinde uyuyun, yeniden birlikte.”

Bu sözler, Tanyeli ailesinin yaşadığı derin acıyı ve kayıpların aile üzerindeki etkisini gözler önüne serdi.

Tanyeli Ailesinin Kanserle Sınavı

Tanyeli ailesi, son yıllarda kanserle ardı ardına sınandı. Ünlü sanatçının ağabeyi de 2023 yılında kanser nedeniyle hayatını kaybetmişti. O dönemde Tanyeli, ağabeyi için yaptığı paylaşımda, kardeşine olan sevgisini ve yaşadıkları kaybın derin acısını şu sözlerle dile getirmişti:

“Kanser işte, annemden sonra, 54 yaşında ağbiminde sebebi oldu… Bugün ağbimde kansere yenik düştü, hakkın rahmetine kavuştu. Bir melekti, iyi bir insandı, bir başka hikayeydi ağbim, satırlara değil sayfalara sığmayan bir sürü acı deneyimle doluydu, dünya günlüğü dersler sert, o ise çok naifti. Çocukluğumda dayaklar deryasında bize siper olan canım kahramanım kara yağız ağbim. Mekânın cennet bahçeleri olsun. Allah’ımdan niyaz ederim, dualarım duyulsun, seni çok seviyorum hoşça kal ağbim.”

Bu paylaşım, Tanyeli ailesinin kanserle verdiği mücadeleyi ve yaşadıkları kayıpların derinliğini bir kez daha ortaya koydu.

Sanatçının Kardeşleri Arasındaki Bağ

Tanyeli’nin kız kardeşi Seda Star ve ağabeyi, hayattayken aileye ve yakın çevreye sevgi, zarafet ve destekleriyle örnek olmuşlardı. Taylan Sadıkoğlu’nun paylaştığı sözlerde de vurgulandığı gibi, kardeşler artık aralarındaki bağla bu dünyadan öte yeniden bir aradalar. Ailenin yaşadığı acı, Türk sanat ve kültür dünyasında da derin üzüntü yarattı.

Toplumsal ve Kültürel Yansımalar

Tanyeli ailesi, sanatı ve toplumsal duruşlarıyla tanınan bir aile olarak, kayıplarıyla kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Sanatçının hayranları ve sevenleri, sosyal medyada Tanyeli ve ailesine taziye mesajları ile desteklerini iletti.

Aile, ardı ardına yaşanan kayıplar sonrası yakın çevresinden manevi destek alırken, topluma ve sanat dünyasına bıraktıkları mirasla hatırlanacak.