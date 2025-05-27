IŞIN KARACA 6 AYDA 26 KİLO VERDİ

Ünlü şarkıcı Işın Karaca, 6 ayda verdiği 26 kiloyla dikkatleri üzerine çekti. Uzun süredir kilo vermek için mücadele eden sanatçı, son dönemdeki azmi ve istikrarıyla bambaşka bir görünüme kavuştu. Son haliyle sosyal medyada gündem olan Karaca, hem sahnede hem özel hayatında adeta yeniden doğdu.

KARACA’NIN YENİ HALİNE BÜYÜK İLGİ

Geçtiğimiz günlerde bir düğün töreninde Kenan Doğulu ile birlikte sahne alan Işın Karaca, incecik görüntüsüyle izleyenleri şaşkına çevirdi. Ünlü şarkıcıyı ilk bakışta tanıyamayan birçok kişi, Karaca’nın değişimini “resmen eridi” şeklinde yorumladı.

“KİLO VERMEK KENDİNİ TANIMAKLA BAŞLIYOR”

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada uzman kontrolünde diyet uyguladığını belirten Karaca, “Balık yağı ve magnezyum takviyesi alıyorum. Her şey doktor gözetiminde ilerliyor. Bu ülkede Sibel Can’la birlikte en çok kilo alıp veren kadınım ama sonunda anladım ki bu iş, insanın kendini tanımasıyla oluyormuş” ifadelerini kullandı.

DİYETİ İSTİKRARLA SÜRDÜRÜYOR

Değişim sürecinde radikal ama sağlıklı kararlar aldığını belirten Karaca, beslenme düzenini yeniden yapılandırdığını ve egzersizlerini aksatmadığını ifade etti. 26 kiloluk bu değişimin ardından ünlü şarkıcının hem ruh hali hem de sahne enerjisinde büyük bir artış yaşandığı görülüyor.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Karaca’nın yeni fotoğrafları sosyal medyada kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Hayranları, sanatçının azmine hayran kaldıklarını belirterek onu tebrik etti. Işın Karaca, örnek bir dönüşüm hikayesiyle hem magazin dünyasında hem de takipçileri arasında ilham kaynağı oldu.