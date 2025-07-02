  1. Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Uzak Şehir’in Alya’sı Sinem Ünsal’dan Yaz Tatili Paylaşımları

Uzak Şehir’in Alya’sı Sinem Ünsal’dan Yaz Tatili Paylaşımları

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
yayınlandı
featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Başarılı oyuncu Sinem Ünsal, “Uzak Şehir” dizisindeki Alya karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı. Dizinin sezon finali sonrası soluğu Bodrum’da alan Ünsal, tatil anlarından bikinili karelerini sosyal medya hesabında paylaştı.

Güzel oyuncunun bu paylaşımları kısa sürede büyük beğeni topladı. Tatil boyunca yanında oyuncu sevgilisi Berk Cankat da bulunan Sinem Ünsal, birlikte Bodrum’un keyfini çıkardı.

Ayrıca Sinem Ünsal, daha önce Alem dergisine verdiği röportajda yaşadığı sağlık sorunlarına ve 20 yıldır koruduğu zayıflık sırrına değinmişti.

Uzak Şehir’in Alya’sı Sinem Ünsal’dan Yaz Tatili Paylaşımları
Yorum Yap
Haberle ilgili daha fazlası:

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Giriş Yap
Bizi Takip Edin
Bize Katılın
Facebook Twitter Linkedin Pinterest Youtube Instagram Whatsapp