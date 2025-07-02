Uzak Şehir’in Alya’sı Sinem Ünsal’dan Yaz Tatili Paylaşımları

Başarılı oyuncu Sinem Ünsal, “Uzak Şehir” dizisindeki Alya karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı. Dizinin sezon finali sonrası soluğu Bodrum’da alan Ünsal, tatil anlarından bikinili karelerini sosyal medya hesabında paylaştı.
Güzel oyuncunun bu paylaşımları kısa sürede büyük beğeni topladı. Tatil boyunca yanında oyuncu sevgilisi Berk Cankat da bulunan Sinem Ünsal, birlikte Bodrum’un keyfini çıkardı.
Ayrıca Sinem Ünsal, daha önce Alem dergisine verdiği röportajda yaşadığı sağlık sorunlarına ve 20 yıldır koruduğu zayıflık sırrına değinmişti.