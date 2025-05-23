YENİ İNFAZ DÜZENLEMESİNDE KAPSAM GENİŞLİYOR

AK Parti ve MHP’nin ortaklaşa hazırladığı yeni infaz düzenlemesinin Kurban Bayramı öncesi Meclis’e sunulması planlanıyor. Çok sayıda tutuklu ve hükümlü için erken tahliye imkanları doğuracak düzenlemede kapsamın genişletileceği belirtildi.

Hükümetin uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni infaz yasası, cezaevlerinde bulunan binlerce kişi için umut ışığı oldu. AK Parti Meclis Grup Yönetimi, düzenlemenin detaylarını muhalefet partileriyle paylaşırken, yasanın Kurban Bayramı’ndan önce yasalaşması hedefleniyor. Bu amaçla Meclis’in hafta sonu da çalışabileceği ifade edildi.

BEKLENEN DÜZENLEMELER NELER?

Yeni infaz teklifinin önümüzdeki hafta ortasında TBMM’ye sunulması bekleniyor. Geniş kapsamlı düzenlemede yer alması muhtemel bazı başlıklar şöyle:

Covid-19 dönemindeki ceza ertelemelerinden , 31 Temmuz 2023’ten önce cezaevine giren ancak cezası kesinleşmeyenler de yararlanabilecek.

Şiddet içermeyen ve ağır olmayan bazı terör suçları , Covid tahliyeleri kapsamına alınabilecek.

Hasta ve yaşlı hükümlüler için özel tahliye kriterleri getirilecek.

Tekrar suç işleyenler (mükerrir hükümlüler), belirli şartlarda şartlı salıverme hakkı kazanabilecek.

Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği “örgüt adına suç işleme” maddesinde ya ceza indirimi yapılacak ya da madde tamamen kaldırılacak.

Tutuklu çocuklar , kapalı cezaevleri yerine yaş ve suça göre ıslahevlerine yönlendirilecek.

Trafikte darp, yol kesme gibi suçlar için paraya çevrilen ya da ertelenen cezalar yerine yeni infaz modelleri (hafta sonu veya gece infazı gibi) uygulanabilecek.

Hamile tutuklular, ceza süresi dikkate alınmaksızın şartlı tahliyeden yararlanabilecek.

YASANIN BAYRAM ÖNCESİ ÇIKMASI AMAÇLANIYOR

Hükümet kaynakları, teklifin en geç önümüzdeki hafta ortasına kadar Meclis’e sunulmasını ve Kurban Bayramı öncesi yasalaşarak Resmî Gazete’de yayımlanmasını hedefliyor. Bu süreçte Meclis’in hafta sonu mesai yapması da gündemde.