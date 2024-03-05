Mehmet Şimşek’in talimatı AK Parti’nin hoşuna gitmedi! ‘Şikayet konusu olduğunu öğrendik…’

AK Parti sermayesinin, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in kimi uygulamalarından rahatsız olduğu konuşuluyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, banka yöneticileriyle toplantı yapmıştı. Bu toplantının yansımalarına göre Mehmet Şimşek’in, kamu bankalarından kullandırılan kredilerle ilgili uyarıları, AK Partilileri rahatsız etmiş.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in banka yönetimlerine ‘kimseye istisna yapılmaması’ konusundaki uyarısının AK Parti içindeki yansımaları kulislere yansıdı.
Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan’ın iddiasına göre Mehmet Şimşek’in bankalarla yaptığı bir toplantıda, “Tüm bankaların sisteme ve kurallara aynı şekilde uyması ve banka yönetimlerinin özel inisiyatifler kullanmaması” konusundaki uyarısının sonuçları AK Parti’de tartışma konusu oldu.
Nuray Babacan’ın yazısından ilgili bölüm şöyle:
Bankaların hem normal hem ticari kredilerin faizleriyle ilgili şikayetlerini bilmeyen yok. AKP’de, Mehmet Şimşek’in bankalarla yaptığı bir toplantıda, “Tüm bankaların sisteme ve kurallara aynı şekilde uyması ve banka yönetimlerinin özel inisiyatifler kullanmaması” konusunda uyarısının sonuçları konuşuluyor.
PEK HOŞLARINA GİTMEMİŞ!
Geçmiş dönemde özellikle kamu bankalarından avantajlı kredi kullanan AKP sermayesinin, bir süreden beri bu tür ayrıcalıkları kullanamadığı anlatılıyor. Bunun şikayet konusu olduğunu öğrendik. Anlaşılan, AKP’ye yakın sermayeye verilen ve geri dönmeyen batık kredileri önleme çabaları, bazılarının pek işine gelmemiş…