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Kendi Fotoğrafını Paylaşan Dua Lipa’ya Telif Davası Açıldı!

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Kendi Fotoğrafını Paylaşan Dua Lipa’ya Telif Davası Açıldı!
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10 Temmuz 2021 - 15:27
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Dua Lipa’ya Instagram’da paparazzinin kendisini çektiği fotoğrafı paylaşması nedeniyle dava açıldı.

Kendi Fotoğrafını Paylaşan Dua Lipa'ya Telif Davası Açıldı!

Billboard’un haberine göre 6 Temmuz’da Integral Images, telif hakkı ihlaliyle suçladığı “Physical” parçasının sahibi şarkıcıya 8 sayfalık dosyayla dava açtı.

Integral Images dava dosyasına Lipa’nın fotoğraf şirketine ait fotoğraflardan birini “izinsiz” paylaştığını yazdı. Söz konusu fotoğrafta şarkıcı havaalanından büyük bir şapkayla ayrılıyor.

Bahsi geçen fotoğraf şarkıcının Instagram hesabında Şubat 2019’da paylaşılmıştı. Integral Images, müzisyenin sosyal medyadaki platformunu pazarlama aracı olarak kullandığını belirtti.

Independent Türkçe’den Noyan Ertürk’ün aktardığına göre; dava dilekçesinde, “Hesap, bağlantı ve/veya reklam aracılığıyla Davalı’nın içeriğini tüketmeye ve satın almaya yönlendirilen takipçileri artıracak şekilde kâr kaynağı olarak kullanılmaktadır ve Davalı bu faaliyetlerden kâr elde etmektedir” ifadeleri yer aldı.

Integral Images; 150 bin dolarlık (yaklaşık 1,3 milyon TL) tazminat, dava masraflarının ve avukatlık ücretlerinin karşılanmasını ve şarkıcının gelecekte telif hakkını ihlal eden eylemlerini engelleyecek bir karar çıkarılmasını talep ediyor.

The Independent, yorum almak için Lipa’nın temsilcisiyle irtibata geçti.

Britanyalı şarkıcı sosyal medyada kendi paparazi görüntülerini yeniden paylaştığı için mahkemeye verilen ilk ünlü değil. Ariana Grande ve Justin Bieber 2019’da benzer davalarla karşı karşıya kalmıştı.

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