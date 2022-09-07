Yeni asgari ücret ne kadar olacak? SGK Uzmanı Özgür Kaya tahminini açıkladı

Milyonlarca çalışanın gözü kulağı Kasım ayında toplanacak asgari ücret tespit komisyonunda… Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada işçi, memur ve emekli maaşlarının artacağını söylemişti. Peki asgari ücret 7500 lira olur mu? İşte detaylar…

2023 yılının yeni asgari ücreti ne kadar olacak? Milyonlarca çalışan bu sorunun cevabını merakla bekliyor. Peki asgari ücret 7500 lira olur mu? İşte detaylar…

MASADA HANGİ FORMÜLLER VAR?

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya CNN Türk canlı yayınında şu ifadeleri kullandı: “Pek çok formül var ama gerçekleşecek olan esas formül aralık ayı enflasyon rakamlarıdır. Dolayısıyla yaklaşık olarak baktığımızda 2022’nin ikinci 6 aylık döneminde enflasyonun hala bir önceki 6 aylık döneme ilişkin farkını koruduğunu görüyoruz. Önümüzdeki dönemde hükümetten farklı adımlar gelirse enflasyonun aşağı gelmesi söz konusu olabilecek.

‘YÜZDE 15-20 ARASI ENFLASYON FARKI OLUŞABİLİR’

Yüzde 15 ile yüzde 20 arasında bir enflasyon farkının oluşacağını söyleyebiliriz. Memur ve memur emekliler toplu sözleşme şatı gereği 2023 yılının 1. 6 aylık döneminde yüzde 8’lik farkları belli bunun üzerine enflasyon farkı ilave edilmiş olacak.

‘İŞÇİ VE BAĞKUR EMEKLİ MAAŞLARINDE YÜZDE 20 ARTIŞ ÖNGÖRÜLÜYOR’

İşçi ve Bağkur emeklileri ise 2022 yılının 2. 6 aylık dönemine ilişkin olarak gerçekleşecek olan enflasyon farkını alacak bunun yüzde 20 olduğunu varsayarsak işçi ve Bağkur emeklilerine yüzde 20 seviyesinde bir artış öngörülüyor.

‘İLAVE BİR ZAM UYGULANABİLİR’

Gerek asgari ücretliler olsun gerekse memur ve memur emeklileri ile ilgili olsun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı açıklamada farklı bir senaryonun ortaya çıkabileceği enflasyonun üzerinde bir zamla daha rahatlatıcı bir uygulamanın devreye gireceği ortaya çıkmış durumdadır. Enflasyon rakamı 16-17 seviyelerinde gerçekleşmiş olsa da yapılacak olan zammın bu rakamın üzerinde olacağını, sayın Cumhurbaşkanının kasım-aralık ayında toplanacak olan asgari ücret tespit komisyonunun vereceği karar üzerinde ilave bir zammın uygulanacağını öngörebiliriz.

‘BİREYSEL ÖDEMELER CİDDİ ORANDA ARTTI’

Asgari ücret artışı çalışanlar açısından olumlu bir seyir ortaya koysa da bireysel ödemeler konusunda vatandaşları olumsuz etkiliyor. Asgari ücrete gelecek olan her bir artış 2022 yılının 1. 6 aylık döneminde yüzde 40, temmuz ayında yüzde 40’lık zamla birlikte yüzde 90’a gelmiş olması bireysel ödemeleri ciddi oranda artırdı.

Örneğin askerlik borçlanması, GSS primi ödeyenler de bu artışın altında olumsuz etkilendiler. 2023 yılına geldiğimiz hükümetin yapması gerektiğini düşündüğüm bireysel ödemelerin asgari ücrete gelen artış nispetinde yükseltilmemesi gerektiği kanaatindeyim.

Vatandaşlar Bağkur, GSS primlerini ödeyemeyecekler, askerlik ve doğum borçlanmasını gerçekleştiremeyecekler. Bu konunun asgari ücrete yapılan artışın haricinde tutulmasının önemli olduğunun altını çizmek gerekiyor.

Tabi ki 2023 yılının başı itibarıyla ve haziran itibarıyla seçimler söz konusu 2023 yılının başından itibaren gerek asgari ücret tespit komisyonu gerekse memur ve memur emeklilerinin 2 yıl önce gerçekleşen toplu sözleşme şartları gereği ücretlerinde yapılacak artışların enflasyon rakamları dikkate alındığında memur ve emekli maaşlarında ciddi oranda artış getireceğini öngörebiliriz.

ASGARİ ÜCRET İÇİN 3 FORMÜL

Masada birincisi toplu sözleşme şartları, ikincisi enflasyon rakamları, üçüncüsü Sayın Cumhurbaşkanının vereceği karar doğrultusunda artışlarla birlikte hangi noktaya geleceğini göreceğiz. 3 tane formül olarak değerlendirmek mümkündür.

AGARİ ÜCRET NE KADAR OLMALIDIR?

Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada açlık sınırının 6 bin 680 TL civarında olduğu öngörüldü. Yani 7 bin ile 7 bin 500 lira arasında olma ihtimali çok yüksektir. Şu an 5 bin 500 lira olan asgari ücrette yüzde 10-20 seviyelerinde artış meydana geldiğinde 7 bin lira seviyelerine ulaşacak.

Enflasyon rakamlarının üzerinde ilave bir artışla açlık sınırının üzerine çıkarılması söz konusu olacak. Yani 7 bin lira ile 7 bin 500 lira arasına oturmuş olacak.”