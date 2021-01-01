Muharrem Sarıkaya’nın skandal tokat görüntülerinin devamı ortaya çıktı!

Muharrem Sarıkaya’nın skandal tokat görüntülerinin devamı ortaya çıktı!

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya’nın, yayın sırasında ses kontrolü yapan kişiye tokat attığı ortaya çıktı.

Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Sarıkaya, tokat attığı İHA Muhabiri Ahmet Demir olayının görüntülerinin çıkmasının ardından özür diledi ve bir anda kontrolü kaybettiğini söyledi.

Ancak görüntülerin devamı ortaya çıktı. Görüntülerde, İHA muhabirine karşı kaba ve azarlayıcı bir tavırda olduğu görüldü.