2 bin TL altındaki icra borçları silindi

AYŞEGÜL KAHVECİOĞLU/ANKARA-Kanunda yer alan bazı önemli düzenlemeler şöyle:

*KYK’dan öğrenim kredisi alanlar borçlarını, aldıkları miktar kadar ödeyecek. Öğrenim kurumundan mezun olan ya da herhangi bir nedenle öğretim kurumuyla ilişiği kesilenler, 2 yıl sonra ödemeye başlamak üzere kredi aldığı kadar sürede ve aylık dönemler halinde borcunu ödeyecek. Borçlu borcunu erteleme talebinde bulunduğunda, borçlunun çalışmadığının SGK’den teyit edilmesi halinde, ilk yıl herhangi bir ilave olmadan, sonraki yıllarda ise her yıl için verilen miktara yüzde 10 eklenerek kredi borcu hesaplanacak.

*Kur Korumalı Mevduat uygulamasının süresi 31 Aralık 2023’e kadar uzatılacak.

*Karşılıksız çıkan çeki protesto edilmiş, senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemedikleri için Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’ne bildirilen kişilerin ve kredi müşterilerinin, borçlarının ödenmesi geciken kısmının 1 Temmuz 2023’e kadar tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde, geçmiş ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtları dikkate alınmayacak.

*Kovid-19 salgınında ‘maske takmama’ para cezaları affedilecek.

*İşverenler tarafından çalışanlara elektrik, doğal gaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere 30 Haziran 2023’e kadar yapılan aylık bin lirayı aşmayan ödemeler üzerinden gelir vergisi alınmayacak.

*Bakiye takip tutarı 2 bin lira ve altına düşen icra takibindeki alacaklardan vazgeçilecek.

*İcra takibinden vazgeçme nedeniyle alınması gereken harçlar alınmayacak.

*Varlık yönetim şirketlerince, bankalardan 15 Ağustos 2022 tarihi itibarıyla devralınan, anapara takip bakiyesi 2 bin 500 lira ve altında bulunan bireysel kredi sözleşmesinden kaynaklı alacakların anapara takip bakiyesinin yarısı; kalan anapara, faiz, masraf, vekalet ücretleri ve benzeri alacaklarının takibinden feragat edilmesi şartıyla varlık yönetim şirketi tarafından ödenecek.