Mahsun Kırmızıgül’ün ‘Prestij Meselesi’ filmine bomba oyuncu!

TV100’den Birsen Altuntaş’ın haberine göre Aslıhan Güner peş peşe rol aldığı sinema filmleriyle adından söz ettiriyor.

Yer aldığı her projede başarılı bir şekilde canlandırdığı karakterler ile seyirciden tam not alan ünlü oyuncu başarılı oyuncu çok yakın zamanda üç farklı sinema filmi ile beyaz perdede olacak. Hiç, Prestij Meselesi ve Komutan gibi birbirinden bağımsız üç filmde birden seyirciyle buluşacak olan Güner, dizi görüşmeleri de yapıyor.

Engin Hepileri’nin partneri oldu

Mahsun Kırmızıgül’ün 90’lı yıllara damgasını vuran Prestij Müzik’in kuruluş yıllarını anlatacağı filmde Aslıhan Güner, Engin Hepileri’nin hayat vereceği Hilmi Topaloğlu’nun eşi Semiha karakterini canlandıracak.

18 Eylül’de sete çıkacak olan projede Erdal Özyağcılar, Erkan Petekkaya, Melek Baykal, Biran Damla Yılmaz, Eser Yenenler ve Şebnem Bozoklu gibi çok güçlü oyuncular yer alıyor.