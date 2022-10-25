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En çok izlenen diziyi kimse tahmin edemedi! İddialı yapımlara fark attı…

En çok izlenen diziyi kimse tahmin edemedi! İddialı yapımlara fark attı…
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25 Ekim 2022 - 13:48
Her hafta kıyasıya mücadelenin yaşandığı reytingde bu hafta listenin zirvesine yerleşen dizi herkesi şaşkına çevirdi. Birçok iddialı yapıma fark atan dizi, bir numaranın sahibi oldu.

En çok izlenen diziyi kimse tahmin edemedi! İddialı yapımlara fark attı… - Sayfa 1

Prime time total reyting listesine göre, 17 Ekim Pazartesi – 23 Ekim Pazar tarihleri arasında en çok izlenen diziler belli oldu. Sezonun iddialı dizilerinin başlamasıyla birlikte tabloda şaşırtan değişimler ortaya çıktı.

Prime Time’da en çok reyting alan yerli diziler şöyle oldu…

129

En çok izlenen diziyi kimse tahmin edemedi! İddialı yapımlara fark attı… - Sayfa 2

28.  Balkan Ninnisi (TRT1 – 16. bölüm)

229

En çok izlenen diziyi kimse tahmin edemedi! İddialı yapımlara fark attı… - Sayfa 3

27.  Kasaba Doktoru (TRT1 – 21. bölüm)

329

En çok izlenen diziyi kimse tahmin edemedi! İddialı yapımlara fark attı… - Sayfa 4

26.  Duy Beni (Star Tv – 16. bölüm)

429

En çok izlenen diziyi kimse tahmin edemedi! İddialı yapımlara fark attı… - Sayfa 5

25.  Bir Peri Masalı (FOX – 4. bölüm)

529

En çok izlenen diziyi kimse tahmin edemedi! İddialı yapımlara fark attı… - Sayfa 6

24.  Tuzak  (Tv8 – 1. bölüm)

629

En çok izlenen diziyi kimse tahmin edemedi! İddialı yapımlara fark attı… - Sayfa 7

23.  Yalnız Kurt (atv – 22. bölüm)

729

En çok izlenen diziyi kimse tahmin edemedi! İddialı yapımlara fark attı… - Sayfa 8

22.  Mahkum (Fox – 30. bölüm)

829

En çok izlenen diziyi kimse tahmin edemedi! İddialı yapımlara fark attı… - Sayfa 9

21.  Hayat Bugün (Show Tv – 1. bölüm)

929

En çok izlenen diziyi kimse tahmin edemedi! İddialı yapımlara fark attı… - Sayfa 10

20.  Gecenin Ucunda (Star Tv – 3. bölüm)

1029

En çok izlenen diziyi kimse tahmin edemedi! İddialı yapımlara fark attı… - Sayfa 11

19.  İyilik (FOX – 15. bölüm)

1129

En çok izlenen diziyi kimse tahmin edemedi! İddialı yapımlara fark attı… - Sayfa 12

18.  Baba (Show Tv – 20. bölüm)

1229

En çok izlenen diziyi kimse tahmin edemedi! İddialı yapımlara fark attı… - Sayfa 13

17.  O Kız (Kanal D – 5. bölüm)

1329

En çok izlenen diziyi kimse tahmin edemedi! İddialı yapımlara fark attı… - Sayfa 14

16.  Tozluyaka (Fox – 17. bölüm)

1429

En çok izlenen diziyi kimse tahmin edemedi! İddialı yapımlara fark attı… - Sayfa 15

15.  Arka Sokaklar (Kanal D – 634. bölüm)

1529

En çok izlenen diziyi kimse tahmin edemedi! İddialı yapımlara fark attı… - Sayfa 16

14.  Aldatmak (atv – 5. bölüm)

1629

En çok izlenen diziyi kimse tahmin edemedi! İddialı yapımlara fark attı… - Sayfa 17

13.  Gelsin Hayat Bildiği Gibi (Show Tv – 14. bölüm)

1729

En çok izlenen diziyi kimse tahmin edemedi! İddialı yapımlara fark attı… - Sayfa 18

12.  Bir Küçük Gün Işığı (atv – 7. bölüm)

1829

En çok izlenen diziyi kimse tahmin edemedi! İddialı yapımlara fark attı… - Sayfa 19

11.  Camdaki Kız (Kanal D – 53. bölüm)

1929

En çok izlenen diziyi kimse tahmin edemedi! İddialı yapımlara fark attı… - Sayfa 20

10.  Yasak Elma (Fox – 151. bölüm)

2029

En çok izlenen diziyi kimse tahmin edemedi! İddialı yapımlara fark attı… - Sayfa 21

9.  Alparslan: Büyük Selçuklu (TRT1 – 32. bölüm)

2129

En çok izlenen diziyi kimse tahmin edemedi! İddialı yapımlara fark attı… - Sayfa 22

8.  Teşkilat (TRT1 – 52. bölüm)

2229

En çok izlenen diziyi kimse tahmin edemedi! İddialı yapımlara fark attı… - Sayfa 23

7.  Yargı (Kanal D – 40. bölüm)

2329

En çok izlenen diziyi kimse tahmin edemedi! İddialı yapımlara fark attı… - Sayfa 24

6.  Ben Bu Cihana Sığmazam (atv – 5. bölüm)

2429

En çok izlenen diziyi kimse tahmin edemedi! İddialı yapımlara fark attı… - Sayfa 25

5.  Üç Kız Kardeş (Kanal D – 22. bölüm)

2529

En çok izlenen diziyi kimse tahmin edemedi! İddialı yapımlara fark attı… - Sayfa 26

4.  Kuruluş Osman (atv – 101. bölüm)

2629

En çok izlenen diziyi kimse tahmin edemedi! İddialı yapımlara fark attı… - Sayfa 27

3.  Kardeşlerim (atv – 64. bölüm)

2729

En çok izlenen diziyi kimse tahmin edemedi! İddialı yapımlara fark attı… - Sayfa 28

2.  Gönül Dağı (TRT1 – 73. bölüm)

2829

En çok izlenen diziyi kimse tahmin edemedi! İddialı yapımlara fark attı… - Sayfa 29

1.  Yalı Çapkını (Star Tv – 5. bölüm)

2929

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