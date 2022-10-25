En çok izlenen diziyi kimse tahmin edemedi! İddialı yapımlara fark attı…

Prime time total reyting listesine göre, 17 Ekim Pazartesi – 23 Ekim Pazar tarihleri arasında en çok izlenen diziler belli oldu. Sezonun iddialı dizilerinin başlamasıyla birlikte tabloda şaşırtan değişimler ortaya çıktı.
Prime Time’da en çok reyting alan yerli diziler şöyle oldu…
28. Balkan Ninnisi (TRT1 – 16. bölüm)
27. Kasaba Doktoru (TRT1 – 21. bölüm)
26. Duy Beni (Star Tv – 16. bölüm)
25. Bir Peri Masalı (FOX – 4. bölüm)
24. Tuzak (Tv8 – 1. bölüm)
23. Yalnız Kurt (atv – 22. bölüm)
22. Mahkum (Fox – 30. bölüm)
21. Hayat Bugün (Show Tv – 1. bölüm)
20. Gecenin Ucunda (Star Tv – 3. bölüm)
19. İyilik (FOX – 15. bölüm)
18. Baba (Show Tv – 20. bölüm)
17. O Kız (Kanal D – 5. bölüm)
16. Tozluyaka (Fox – 17. bölüm)
15. Arka Sokaklar (Kanal D – 634. bölüm)
14. Aldatmak (atv – 5. bölüm)
13. Gelsin Hayat Bildiği Gibi (Show Tv – 14. bölüm)
12. Bir Küçük Gün Işığı (atv – 7. bölüm)
11. Camdaki Kız (Kanal D – 53. bölüm)
10. Yasak Elma (Fox – 151. bölüm)
9. Alparslan: Büyük Selçuklu (TRT1 – 32. bölüm)
8. Teşkilat (TRT1 – 52. bölüm)
7. Yargı (Kanal D – 40. bölüm)
6. Ben Bu Cihana Sığmazam (atv – 5. bölüm)
5. Üç Kız Kardeş (Kanal D – 22. bölüm)
4. Kuruluş Osman (atv – 101. bölüm)
3. Kardeşlerim (atv – 64. bölüm)
2. Gönül Dağı (TRT1 – 73. bölüm)
1. Yalı Çapkını (Star Tv – 5. bölüm)
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