En çok izlenen diziyi kimse tahmin edemedi! İddialı yapımlara fark attı…

Prime time total reyting listesine göre, 17 Ekim Pazartesi – 23 Ekim Pazar tarihleri arasında en çok izlenen diziler belli oldu. Sezonun iddialı dizilerinin başlamasıyla birlikte tabloda şaşırtan değişimler ortaya çıktı.

Prime Time’da en çok reyting alan yerli diziler şöyle oldu…