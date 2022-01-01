Dondurucu havaya aldırmadı! Karlar içinde mini şortuyla poz verdi
Kadir Doğulu ile mutlu bir evlilik yaşayan güzel oyuncu Neslihan Atagül soğuk havaya aldırış etmedi, karlar içinde mini şortuyla poz verdi.
Geçirgen bağırsak sendromu nedeniyle bir süredir setlere ara veren güzel oyuncu Neslihan Atagül, karlı havada mini şortuyla poz verdi.
Şu sıralar eşiyle birlikte evliliğin tadını çıkaran başarılı oyuncu, en son eşi Kadir Doğulu tarafından aldatıldığı iddiasıyla gündeme gelmişti.
Kadir Doğulu ve rol arkadaşı Serrra Arıtürk arasında aşk yaşandığı iddialarının aslı olmadığı ortaya çıkmıştı.
Atagül, geçtiğimiz zamanlarda Dubai’ye uluslararası ödül almak için gitmiş ve törende giydiği elbise ile çok konuşulmuştu.
Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan Neslihan Atagül, paylaşımları ile gündemin merkezinden düşmüyor.
Atagül, evin bahçesinde kar keyfi yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Ünlü ismin, soğuk havada şort giymesi dikkat çekti.
Atagül’ün kombini çok konuşuldu.
Kadir Doğulu, dışarı çıkmak yerine evin içinden eşini telefonla çekti.