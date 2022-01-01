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Dondurucu havaya aldırmadı! Karlar içinde mini şortuyla poz verdi

Dondurucu havaya aldırmadı! Karlar içinde mini şortuyla poz verdi
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24 Ocak 2022 - 13:11

Dondurucu havaya aldırmadı! Karlar içinde mini şortuyla poz verdi

Kadir Doğulu ile mutlu bir evlilik yaşayan güzel oyuncu Neslihan Atagül soğuk havaya aldırış etmedi, karlar içinde mini şortuyla poz verdi.

Dondurucu havaya aldırmadı! Karlar içinde mini şortuyla poz verdi - Sayfa 1

Geçirgen bağırsak sendromu nedeniyle bir süredir setlere ara veren güzel oyuncu Neslihan Atagül, karlı havada mini şortuyla poz verdi.

Dondurucu havaya aldırmadı! Karlar içinde mini şortuyla poz verdi - Sayfa 2

Şu sıralar eşiyle birlikte evliliğin tadını çıkaran başarılı oyuncu, en son eşi Kadir Doğulu tarafından aldatıldığı iddiasıyla gündeme gelmişti.

Dondurucu havaya aldırmadı! Karlar içinde mini şortuyla poz verdi - Sayfa 3

Kadir Doğulu ve rol arkadaşı Serrra Arıtürk arasında aşk yaşandığı iddialarının aslı olmadığı ortaya çıkmıştı.

Dondurucu havaya aldırmadı! Karlar içinde mini şortuyla poz verdi - Sayfa 4

Atagül, geçtiğimiz zamanlarda Dubai’ye uluslararası ödül almak için gitmiş ve törende giydiği elbise ile çok konuşulmuştu.

Dondurucu havaya aldırmadı! Karlar içinde mini şortuyla poz verdi - Sayfa 5

Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan Neslihan Atagül, paylaşımları ile gündemin merkezinden düşmüyor.

Dondurucu havaya aldırmadı! Karlar içinde mini şortuyla poz verdi - Sayfa 6

Atagül, evin bahçesinde kar keyfi yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Dondurucu havaya aldırmadı! Karlar içinde mini şortuyla poz verdi - Sayfa 7

Ünlü ismin, soğuk havada şort giymesi dikkat çekti.

Dondurucu havaya aldırmadı! Karlar içinde mini şortuyla poz verdi - Sayfa 8

Atagül’ün kombini çok konuşuldu.

Dondurucu havaya aldırmadı! Karlar içinde mini şortuyla poz verdi - Sayfa 9

Kadir Doğulu, dışarı çıkmak yerine evin içinden eşini telefonla çekti.

Dondurucu havaya aldırmadı! Karlar içinde mini şortuyla poz verdi - Sayfa 10

Dondurucu havaya aldırmadı! Karlar içinde mini şortuyla poz verdi - Sayfa 11

Dondurucu havaya aldırmadı! Karlar içinde mini şortuyla poz verdi - Sayfa 12

Dondurucu havaya aldırmadı! Karlar içinde mini şortuyla poz verdi - Sayfa 13

Dondurucu havaya aldırmadı! Karlar içinde mini şortuyla poz verdi - Sayfa 16

Dondurucu havaya aldırmadı! Karlar içinde mini şortuyla poz verdi - Sayfa 19

Dondurucu havaya aldırmadı! Karlar içinde mini şortuyla poz verdi - Sayfa 36

Dondurucu havaya aldırmadı! Karlar içinde mini şortuyla poz verdi - Sayfa 38

Dondurucu havaya aldırmadı! Karlar içinde mini şortuyla poz verdi - Sayfa 39

Dondurucu havaya aldırmadı! Karlar içinde mini şortuyla poz verdi - Sayfa 42

 

 

 

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