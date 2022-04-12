Ümit Erdim’in Fenomen Eşi Seda Erdim Minili Pozu ile Dikkatleri Çekti

Oyuncu ve pilot olan Ümit Erdim’in eşi Seda Erdim, sosyal medyada yayınladığı pozlar ile herkesin beğenisini toplamayı başarıyor.

Hayat Bilgisi, Selena, Doksanlar gibi unutulmaz dizilerde rol almış olan Ümit Erdim, 2017 yılında Seda Çınar ile hayatını birleştirdi. Güzelliğiyle dikkat çeken Seda Erdim mini etekli pozunu sosyal medyadan paylaştı.

ÜMİT ERDİM’İN EŞİ SEDA ERDİM’DEN MİNİ ETEKLİ POZ

Aktif bir sosyal medya kullanıcısı olan Seda Erdim, Instagram üzerinden tarzını konuşturuyor.

Kombinleriyle takipçilerinden tam not alan Seda Erdim bu defa mini etekli pozuyla dikkat çekti.

Seda Erdim Instagram hesabında eşi ve kızıyla sık sık paylaşım yapıyor.

Seda Erdim ile Ümit Erdim’in Ses Erdim adında bir kız çocukları bulunuyor.

İKİNCİ BEBEĞİNE HAMİLE

Seda Erdim, 2. bebeğine hamile olduğu haberini sosyal medyadan duyurdu. Ailesiyle çektiği pozu Instagram’dan paylaşan Erdim, “Eveeeeet hazırsak artık Ses’in abla olduğu bölüme geçiş yapıyoruz. Biz artık 4 kişiyiz” ifadelerini düştü.