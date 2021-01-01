Şeyma Subaşı, aşka geldi. Sosyetik fenomenin Instagram’dan sevgilisiyle paylaştığı pozlar dikkat çekti.

Şeyma Subaşı, YouTube, sayfasından geçtiğimiz günlerde yaptığı evlilik açıklamasıyla çok konuşulmuştu.

Düğün ile ilgili de açıklama yapan Subaşı, şu ifadelere yer vermişti: “Düğünü önce Ibiza’da yapmayı düşünüyoruz. Ancak çok fazla acele etmemek için iptal etme kararı aldık.

Mohammed Alsaloussii bana, ‘Sana öyle bir düğün yapacağım ki bir sene boyunca dünyadaki herkes bizim düğünümüzü konuşacak’ diyor, o yüzden heyecanlıyım.”