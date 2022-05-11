Yaz sezonunu erken açtı: Burcu Özberk bikinili pozlarına hız kesmeden devam ediyor!

Oyuncu Burcu Özberk son zamanlarda cesur pozlarıyla adından sık sık söz ettirmeye başladı. Aşk Mantık İntikam dizisinden sonra çıktığı tatilden cesur karelerini paylaşmaya devam eden oyuncu bu defa bikinili pozuyla gündeme geldi.
Muhteşem Yüzyıl, Güneşin Kızları, Şahane Damat gibi dizilerde de rol alan Burcu Özberk, ekranların tanınan simalarından biri haline geldi.
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32 yaşındaki ünlü oyuncu Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur.
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İlk kez 2013’te Muhteşem Yüzyıl dizisi ile ekran önü oyunculuk deneyimi edindi.
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Aşk Mantık İntikam dizisiyle ününe ün katan güzel oyuncu yaz sezonunu erken açtı.
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Uzun süredir ekranlarda olan ünlü oyuncu cesur pozlarıyla dikkat çekiyor.
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Geçtiğimiz günlerde peş peşe bikinili pozlarını paylaşan güzel oyuncu, bu paylaşımlarına yenilerini ekledi.
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BURCU ÖZBERK’TEN BİKİNİLİ POZ
Cesur paylaşımlarına ara vermeden devam eden Burcu Özberk, bikinili pozunu 9 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından paylaştı.
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O poza “Taş gibisin”, “Yandı buralar” gibi övgü dolu yorumlar geldi.
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İşte o pozlar..
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