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Yaz sezonunu erken açtı: Burcu Özberk bikinili pozlarına hız kesmeden devam ediyor!

Yaz sezonunu erken açtı: Burcu Özberk bikinili pozlarına hız kesmeden devam ediyor!
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11 Mayıs 2022 - 14:53

Oyuncu Burcu Özberk son zamanlarda cesur pozlarıyla adından sık sık söz ettirmeye başladı. Aşk Mantık İntikam dizisinden sonra çıktığı tatilden cesur karelerini paylaşmaya devam eden oyuncu bu defa bikinili pozuyla gündeme geldi.

Yaz sezonunu erken açtı: Burcu Özberk bikinili pozlarına hız kesmeden devam ediyor! - Sayfa 1

Muhteşem Yüzyıl, Güneşin Kızları, Şahane Damat gibi dizilerde de rol alan Burcu Özberk, ekranların tanınan simalarından biri haline geldi.

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Yaz sezonunu erken açtı: Burcu Özberk bikinili pozlarına hız kesmeden devam ediyor! - Sayfa 2

32 yaşındaki ünlü oyuncu Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur.

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Yaz sezonunu erken açtı: Burcu Özberk bikinili pozlarına hız kesmeden devam ediyor! - Sayfa 3

İlk kez 2013’te Muhteşem Yüzyıl dizisi ile ekran önü oyunculuk deneyimi edindi.

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Yaz sezonunu erken açtı: Burcu Özberk bikinili pozlarına hız kesmeden devam ediyor! - Sayfa 4

Aşk Mantık İntikam dizisiyle ününe ün katan güzel oyuncu yaz sezonunu erken açtı.

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Yaz sezonunu erken açtı: Burcu Özberk bikinili pozlarına hız kesmeden devam ediyor! - Sayfa 5

Uzun süredir ekranlarda olan ünlü oyuncu cesur pozlarıyla dikkat çekiyor.

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Yaz sezonunu erken açtı: Burcu Özberk bikinili pozlarına hız kesmeden devam ediyor! - Sayfa 6

Geçtiğimiz günlerde peş peşe bikinili pozlarını paylaşan güzel oyuncu, bu paylaşımlarına yenilerini ekledi.

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Yaz sezonunu erken açtı: Burcu Özberk bikinili pozlarına hız kesmeden devam ediyor! - Sayfa 7

BURCU ÖZBERK’TEN BİKİNİLİ POZ

Cesur paylaşımlarına ara vermeden devam eden Burcu Özberk, bikinili pozunu 9 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından paylaştı.

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Yaz sezonunu erken açtı: Burcu Özberk bikinili pozlarına hız kesmeden devam ediyor! - Sayfa 8

O poza “Taş gibisin”, “Yandı buralar” gibi övgü dolu yorumlar geldi.

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Yaz sezonunu erken açtı: Burcu Özberk bikinili pozlarına hız kesmeden devam ediyor! - Sayfa 9

İşte o pozlar..

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Yaz sezonunu erken açtı: Burcu Özberk bikinili pozlarına hız kesmeden devam ediyor! - Sayfa 10

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Yaz sezonunu erken açtı: Burcu Özberk bikinili pozlarına hız kesmeden devam ediyor! - Sayfa 11
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