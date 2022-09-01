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YVES ROCHER, MARKA YÜZÜ MİRAY DANER’İN KATILDIĞI KEYİFLİ BİR DAVET İLE YENİ KAMPANYASINI TANITTI

YVES ROCHER, MARKA YÜZÜ MİRAY DANER’İN KATILDIĞI KEYİFLİ BİR DAVET İLE YENİ KAMPANYASINI TANITTI
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04 Ekim 2022 - 15:25

Kurulduğu günden bu yana Bitkisel Kozmetik Laboratuvar Uzmanlığı ile doğaya ve cilde saygılı ürünler geliştiren dünyaca ünlü Fransız kozmetik markası Yves RocherMiray Daner ile başlayan heyecanlı iş birliğini keyifli bir davet ile 3 Ekim Pazartesi akşamı, Bebek’te tanıttı.

Miray Daner’in yer aldığı Pure Menthe Ailesi’nin yıldızı büyüyen gözeneklere ve siyah noktalara karşı etkin bitkisel çözüm sunan Parlama ve Siyah Nokta Karşıtı Kömür Maske reklam kampanyası daveti Yves Rocher Türkiye Genel Müdürü Elif Berker ve ürün marka yüzü Miray Daner’in ev sahipliğinde gerçekleşti. Davete moda ve cemiyet hayatından Burcu Şendir, Oğulcan Engin, Eliz Fındık,  Mert Vidinli, Melis Ağazat Derev Clara Kösedağ, Serap Korkmaz Arslan, Nila Fırat gibi isimler katıldı.

Doğanın sihrini, onunla bütünleşmeyi ve yenilenmeyi küçük yaşlarda öğrenen, cilt bakımı ile makyaj malzemelerinde doğal içerikli ürünler kullanmayı tercih eden Miray Daner’in yer aldığı bu heyecan verici iş birliğinin ilk adımı olan reklam filmi 4 Ekim’den itibaren Türkiye’de bütün televizyon ve dijital platformlarda yayınlanmaya başlıyor.

Yves Rocher Türkiye Genel Müdürü Elif BerkerYves Rocher olarak, sevgili Miray Daner ile çıktığımız yolculuğumuz için çok heyecanlıyız. Doğallığı, enerjisi ve samimiyeti ile markamıza çok yakıştığına inandığımız Miray Daner’in marka yüzümüz olmasından dolayı çok mutluyuz. Etkin bitkisel kozmetik anlayışımız ile siyah noktalara karşı geliştirilen Parlama ve Siyah Nokta Karşıtı Kömür Maske, Miray’ın güzel enerjisi ile bütün Türkiye’ye duyurulacak. İlerleyen dönemlerde gerçekleşecek diğer projelerimiz için de oldukça heyecanlıyız.” sözleri ile dile getirdi.

 

Bretanya’nın topraklarından gelen aktif içerikli; Organik Nane ve Bitkisel Kömür ile geliştirilmiş Pure Menthe Serisi’nin yıldız ürünü Parlama ve Siyah Nokta Karşıtı Kömür Maske, cildinizin nefes alabilmesi için, ferahlatıcı, arındırıcı ve dengeleyici bir seçenek sunuyor! % 98’den fazla doğal içeriği ile maske cildinizi derinlemesine temizlerken, aynı zamanda siyah noktalarınızı da azaltıyor. Kömür maske mat ve derinlemesine arınmış, aynı zamanda pürüzsüz ve ışıltılı bir cilt sağlıyor.

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