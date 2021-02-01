İrem Derici, derin göğüs dekolteli pozuna not düştü! ‘Gönülsüz sansür…’
Açıklamalarıyla ve cesur giyim tarzı ile gündemden düşmeyen İrem Derici, göğüs dekolteli mavi elbisesiyle bir poz paylaştı. Derici paylaşımına ‘gönülsüz sansür’ notunu düştü.
Geçtiğimiz günlerde Altın Kelebek’ten iki ödülle dönen başarılı şarkıcı İrem Derici, gündemden düşmüyor.
Yaptırdığı göğüs estetiğinden sonra kendisini daha çok göğüs dekolteli pozlarla görmeye başladığımız güzel şarkıcı, yine son pozları ile olay oldu.
Derici, Altın Kelebek Ödül Töreni’nden sonra sahne aldı.
Tüm gece boyunca izleyicilerini coşturan Derici, sahne için giydiği mavi derin göğüs dekolteli elbisesi ile bir pozunu hayranları için paylaştı.
İddialı şarkıcının paylaşımına ‘Gönülsüz sansür’ notunu düşmesi dikkat çekti.
İşte İrem Derici’nin o paylaşımları…
em Derici sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.
İşte o paylaşımlardan bazıları…