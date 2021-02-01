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İrem Derici, derin göğüs dekolteli pozuna not düştü! ‘Gönülsüz sansür…’

İrem Derici, derin göğüs dekolteli pozuna not düştü! ‘Gönülsüz sansür…’
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07 Aralık 2021 - 15:26

İrem Derici, derin göğüs dekolteli pozuna not düştü! ‘Gönülsüz sansür…’

Açıklamalarıyla ve cesur giyim tarzı ile gündemden düşmeyen İrem Derici, göğüs dekolteli mavi elbisesiyle bir poz paylaştı. Derici paylaşımına ‘gönülsüz sansür’ notunu düştü.

İrem Derici, derin göğüs dekolteli pozuna not düştü! ‘Gönülsüz sansür…’ - Sayfa 1

Geçtiğimiz günlerde Altın Kelebek’ten iki ödülle dönen başarılı şarkıcı İrem Derici, gündemden düşmüyor.

İrem Derici, derin göğüs dekolteli pozuna not düştü! ‘Gönülsüz sansür…’ - Sayfa 2

Yaptırdığı göğüs estetiğinden sonra kendisini daha çok göğüs dekolteli pozlarla görmeye başladığımız güzel şarkıcı, yine son pozları ile olay oldu.

İrem Derici, derin göğüs dekolteli pozuna not düştü! ‘Gönülsüz sansür…’ - Sayfa 3

Derici, Altın Kelebek Ödül Töreni’nden sonra sahne aldı.

İrem Derici, derin göğüs dekolteli pozuna not düştü! ‘Gönülsüz sansür…’ - Sayfa 4

Tüm gece boyunca izleyicilerini coşturan Derici, sahne için giydiği mavi derin göğüs dekolteli elbisesi ile bir pozunu hayranları için paylaştı.

İrem Derici, derin göğüs dekolteli pozuna not düştü! ‘Gönülsüz sansür…’ - Sayfa 5

İddialı şarkıcının paylaşımına ‘Gönülsüz sansür’ notunu düşmesi dikkat çekti.

İrem Derici, derin göğüs dekolteli pozuna not düştü! ‘Gönülsüz sansür…’ - Sayfa 6

İşte İrem Derici’nin o paylaşımları…

İrem Derici, derin göğüs dekolteli pozuna not düştü! ‘Gönülsüz sansür…’ - Sayfa 7
İrem Derici, derin göğüs dekolteli pozuna not düştü! ‘Gönülsüz sansür…’ - Sayfa 8
İrem Derici, derin göğüs dekolteli pozuna not düştü! ‘Gönülsüz sansür…’ - Sayfa 9
İrem Derici, derin göğüs dekolteli pozuna not düştü! ‘Gönülsüz sansür…’ - Sayfa 10
İrem Derici, derin göğüs dekolteli pozuna not düştü! ‘Gönülsüz sansür…’ - Sayfa 11
İrem Derici, derin göğüs dekolteli pozuna not düştü! ‘Gönülsüz sansür…’ - Sayfa 12

em Derici sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

İşte o paylaşımlardan bazıları…

İrem Derici, derin göğüs dekolteli pozuna not düştü! ‘Gönülsüz sansür…’ - Sayfa 13
İrem Derici, derin göğüs dekolteli pozuna not düştü! ‘Gönülsüz sansür…’ - Sayfa 14
İrem Derici, derin göğüs dekolteli pozuna not düştü! ‘Gönülsüz sansür…’ - Sayfa 15

İrem Derici, derin göğüs dekolteli pozuna not düştü! ‘Gönülsüz sansür…’ - Sayfa 50

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