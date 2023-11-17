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Memati’nin sevgilisiydi! Kurtlar Vadisi’nin Gamze’si son haliyle şaşırttı

Memati’nin sevgilisiydi! Kurtlar Vadisi’nin Gamze’si son haliyle şaşırttı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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17 Kasım 2023 - 11:14

Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinde’Gamze Güneş’ karakterine hayat veren Didem Taslan, son haliyle şaşırttı.

“Kurtlar Vadisi Pusu” dizisinde iki sezon boyunca Gürkan Uygun’un hayat verdiği Memati karakterinin sevgilisi Gamze Güneş karakterine hayat veren eski manken ve oyuncu Didem Taslan son hali görenleri şaşırttı.

Yıllar içindeki değişimiyle dikkat çeken ünlü isme bazı sosyal medya kullanıcıları, ‘Yaşlandıkça güzelleşiyor’, ‘Yıllara meydan okuyor’, ‘Hala çok güzel’, ‘Tanrı kadını yarattı’, ‘Değişmiyor. Yıpranmıyor. Zinhar yaşlanmıyor’ gibi yorumlarda bulundular.

İşte Didem Taslan’ın son hali…

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