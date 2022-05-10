Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Trump tatil için bodruma gelecek

Trump tatil için bodruma gelecek
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10 Mayıs 2022 - 13:07

Eski Amerika başkanı Donald Trump;dünyaca ünlü astrolog Michaela’yla görüşmek için Haziran sonunda özel uçağıyla Bodrum’a inecek!Hem tatil hemde kişisel koçluk için Michaela’dan destek alan Trump;yeniden başkanlık seçimlerine hazırlanıp eski popülaritesine kavuşmak için ünlü astrologdan danışmanlık alacak!Türkiye’nin en pahalı devasa teknesini tutan Trump;özel aşçıları ve yardımcılarıyla beraber 2 hafta boyunca Bodrum’un koylarında demirleyecek!Eşi Melanie’yle sıkıfıkı dost olan Michaela’ysa bu durumdan çok memnun!Çünkü her görüştüklerinde Sayın Trump ve eşi Melanie;Michaela’yı hediylere boğuyormuş!

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Son dakika: ABD'de Donald Trump şovu bitti! - Haberler | Kültür-Sanat Haberleri

 

 

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