Trump tatil için bodruma gelecek

Eski Amerika başkanı Donald Trump;dünyaca ünlü astrolog Michaela’yla görüşmek için Haziran sonunda özel uçağıyla Bodrum’a inecek!Hem tatil hemde kişisel koçluk için Michaela’dan destek alan Trump;yeniden başkanlık seçimlerine hazırlanıp eski popülaritesine kavuşmak için ünlü astrologdan danışmanlık alacak!Türkiye’nin en pahalı devasa teknesini tutan Trump;özel aşçıları ve yardımcılarıyla beraber 2 hafta boyunca Bodrum’un koylarında demirleyecek!Eşi Melanie’yle sıkıfıkı dost olan Michaela’ysa bu durumdan çok memnun!Çünkü her görüştüklerinde Sayın Trump ve eşi Melanie;Michaela’yı hediylere boğuyormuş!