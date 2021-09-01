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Yasmin Erbil’den Taciz Açıklaması

Yasmin Erbil’den Taciz Açıklaması
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08 Ekim 2021 - 11:53

Ece Ronay’ın, klibinde rol alan Mehmet Ali Erbil’in kendisine gönderdiğini iddia ettiği ses kayıtlarını ve mesajlarını ifşa etmesiyle başlayan ve magazin gündemine bomba gibi düşen olayda Yasmin Erbil de bir açıklama yaptı.

‘Karpuz’ isimli şarkısı ile popüler olan sosyal medya fenomeni Ece Ronay, gönderdiği ses kayıtları ve Instagram mesajlarıyla kendisini taciz ettiğini belirttiği Mehmet Ali Erbil hakkında iki ay süreyle tedbir kararı aldırdı.

Gündeme bomba gibi düşen taciz olayı tartışılmaya devam ederken Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil babasıyla ilgili kendisine gelen mesajlara isyan etti.

Yasak Elma’da rol almaya başlayan Yasmin Erbil paylaşımında “Sürekli açıklama bekliyorsunuz benden” diyerek sitem etti.

Mehmet Ali Erbil’in küçük kızı Yasmin Erbil açıklamasının devamında ise şunları söyledi:

“Herkes kendi ayrı bireydir ama aile her şeydir, sanmayın ki yanlışları doğruları görmüyorum. Hepsini görüyorum ama ben 2018’den beri babamı kaybetme korkusuyla cebelleşiyorum. 24 yaşında bir kızı olduğunun babam da farkında merak etmeyin ve benim hep arkamda oldu ve olmaya da çalışıyor buna emin olabilirsiniz. Bir insanın ailesinden birinin kaybetme korkusu yaşaması kadar korkunç bir travma olamaz.”

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