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Yapılan Zamlar Muhalefetin Şişirmesi !

Yapılan Zamlar Muhalefetin Şişirmesi !
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15 Ekim 2021 - 13:44

AKP’li Hüsnüye Erdoğan, katıldığı bir televizyon programında son zamlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

25. ve 26. dönem AK Parti Konya Milletvekili Dr. Hüsnüye Erdoğan, doğalgaza gelen zamlara yönelik eleştirilere yanıt verirken “Geçen yıl doğalgazın birim fiyatı 1.99’du, şuanda 2.33. Doğalgaza zam gelmiştir ama mini mini gelmiştir” dedi.

Kanal 42 TV’de yayınlanan Sümen Altı programına konuk olan 25. ve 26. dönem AK Parti Konya Milletvekili Dr. Hüsnüye Erdoğan, gazeteciler Mücahit Enes Turbil ve Emre Özgül’ün sorularını yanıtladı.

Hükümetin zam yapmak zorunda kaldığını dile getiren Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da zam yapılmaması taraftarı olduğunu ama mecbur kaldığını söyledi. Hüsnüye Erdoğan, “Zam yapılmıyor değil, yapılmak zorunda. Girdi neyse, bir miktar yansıması olacak. Kaleciye top gelince biraz yumuşatır ya göğsüyle, hükümet şuan aynen öyle yapıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın ben biliyorum, onun şefkatini, merhametini, milletimize olan sevgisini, bağlılığını, sevdasını… O, topu alıp, biraz göğsünde yumuşatıyor. Taşıyamayacak hale gelince de yükü mecburen yansıtıyor” dedi.

Erdoğan ayrıca muhalefetin zamları abarttığını savunarak “Türkiye, pandemi sürecinde kazananlar sınıfında yer aldı. Bunun en güzel örneği de büyüme rakamları. Yahu kardeşim büyüyen bir ülkeyiz yani. Doğalgaz ve elektrik zammını muhalefetin şişirdiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

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