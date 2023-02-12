Türkiye depremi dünyada manşet... 300 kilometrelik çatlak uzaydan görüntülendi BBC felaketin isimsiz bıraktığı çocukları yazdı

Dünya tarihinin en büyük depremlerinden birisini yaşayan Türkiye için seferber olmuş durumda. Pek çok ülke Türkiye’ye yardım eli uzatırken dünya basını bölgedeki gelişmeleri anbean okurlarına aktarıyor. İşte dünyanın gözünden Türkiye’deki deprem felaketi…

Dünyanın gözü kulağı günlerdir deprem bölgesinden gelecek haberlerde.

Yunan Ta Nea gazetesi haberinde Barselona Yerbilimleri Enstitüsü’nden sismolog Jordi Diaz’ın sözlerine yer verdi.

İSPANYOL UZMAN: YÜZYILIN FELAKETİ

Diaz, Türkiye’deki depremi “yüzyılın felaketi” olarak nitelendirdi.

Türkiye’deki depremlerin ‘sığ deprem’ olarak adlandırıldığını belirten İspanyol uzman depremin yüzeye yaklaştıkça etkisinin de arttığının altını çizdi.

Diaz, ‘Japonya’da 2011’de gerçekleşen 9,1 şiddetindeki depreme kıyasla bu depremlerde salınan enerji miktarının 30 kat daha fazla olduğunu söyleyebiliriz’ dedi.

İngiliz Independent gazetesi ise sayfasını Hatay’daki arama kurtarma çalışmalarının 90’ıncı saatinde kurtarılan 10 günlük Yağız Ulaş bebeğe ayırdı.

Independent ‘Hayatının neredeyse yarısını moloz altında geçiren 10 günlük bebek kurtarıldı’ başlıklı haberinde Yağız’ın annesinin de enkaz altından kurtarıldığı bilgisine yer verdi.

ABD’nin önde gelen gazetelerinden New York Times ise ‘Depreme Öfke Büyürken Türkiye’de Müteahhitler Gözaltına Alındı’ başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

‘TÜRKİYE’DE TARİH TEKERRÜR EDİYOR’

‘Felaketin ölçeği çok büyük’ diyen CNN International, haberinde Dünya Bankası’nın Türkiye direktörü olan ekonomist Ajay Chhibber’ın şu sözlerine yer verdi;

‘1999’da krep gibi yassılaşmış binalar görmüştüm. Ve şimdi gördüğüm şey sadece bir tekrar’

Katar merkezli Al Jazeera olası İstanbul depremini mercek altına aldı. ‘Türkiye’deki büyük depremlerin ardından İstanbullular bir sonrakinden korkuyor’ başlıklı haberde şu ifadelere yer verildi;

‘Uzmanlar, araştırmaların yakında Türkiye’nin en büyük şehrini güçlü bir depremin vuracağını gösterdiğini söylerken, bölge sakinleri güvenlikleriyle ilgili endişelerini dile getiriyor.’

BBC DEPREMİN ‘İSİMSİZ ÇOCUKLARI’NI YAZDI

BBC muhabiri Tom Bateman, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yarattığı yıkımdan kurtarılıp Adana Şehir Hastanesi’ne getirilen çocukların bakıldığı servislerde dolaştı.

‘Depremin isimlerini ellerinden aldığı çocuklar’ başlıklı haberde ‘Adana Şehir Hastanesi’ndeki yaralı çocuklar, ne kadar büyük bir kayıpları olduğunu anlayamayacak kadar küçükler’ denildi.

BBC muhabiri Bateman, Anne ve babası hayatını kaybetmiş ya da ulaşılamayan yüzlerce kimliği belirsiz çocuk olduğunu yazdı ve ‘Deprem evlerini yıktı ve şimdi de isimlerini ellerinden aldı’ dedi.

300 KİLOMETRELİK ÇATLAK UYDUDAN SAPTANDI

Hindistan merkezli NDTV 300 kilometrelik çatlağa ait uydu görüntüsünü yayınladı. Haberde ‘İki kırılmadan daha uzun olanı, Akdeniz’in kuzeydoğu ucundan 300 kilometre kuzeydoğuya uzanıyor’ denildi.

‘Bu iki çatlağın çarpıcı uzunluğu, depremlerin saldığı büyük miktardaki enerjinin kanıtıdır’ diyen NDTV haberinde uydu görüntüsünü çeken COMET ekibinin başındaki Tim Wright’ın şu sözlerine yer verdi;

‘Deprem ne kadar büyükse, fay da o kadar büyük olur ve daha çok kayar. Bu deprem fayı, kıtalar üzerinde kaydedilen en uzun faylardan biridir. Ayrıca, böyle iki tane olması çok sıra dışıdır.’

Yunan Proto Thema gazetesi ”Kağıt’ binalara öfke! Kötü inşaat nedeniyle 100’den fazla kişi tutuklandı’ başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

İsveç merkezli Expressen ülkeden gönderilen arama kurtarma ekinin hayatta kalanları aramaya devam ettiğini yazdı.