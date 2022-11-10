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Çin’deki iPhone kullanıcılarına AirDrop kısıtlaması

Çin’deki iPhone kullanıcılarına AirDrop kısıtlaması
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10 Kasım 2022 - 16:32

iOS 16.1.1 güncellemesi, Çin’deki iPhone kullanıcılarına bazı kısıtlamalar getirdi. Dosya paylaşım aracı AirDrop’da yapılan değişiklik, yakında diğer ülkelerde de uygulanacak.

Çin’deki kullanıcılar, geçtiğimiz gün yayınlanan iOS 16.1.1 güncellemesini yükledikten sonra bir sürprizle karşılaştı. Apple cihazları arasında dosya paylaşımını kolaylaştıran AirDrop’a süre sınırının geldiği fark edildi. AirDrop ayarı “Herkes için” olarak ayarlanmışsa 10 dakika sonra otomatik olarak Yalnızca Kişiler’e dönüyor.

AirDrop kısıtlaması neden getirildi?

Çin’deki iPhone kullanıcıları, bu özelliği beğendiğini ifade ederek “İnsanlar AirDrop’u kapatmayı unutabiliyor, tanınmayan kişilerden dosya paylaşım isteği gelebiliyor.” diyor. Bazıları da bu değişikliği Apple’ın Çin’deki son olaylara yanıtı olarak görüyor.

Bluetooth düşük enerji ve Apple cihazlar arası kablosuz ağ teknolojisini kullanan AirDrop, Çin’de iletişim için sansürün uygulanmadığı birkaç iPhone uygulamasından biri. Bu nedenle insanlar, siyasi açıdan hassas içerikleri paylaşmak için de bu özelliği kullanıyor. Apple’ın istenmeyen dosya paylaşımını azaltmak için bu değişikliği yaptığı söyleniyor.

Apple, AirDrop’a getirilen AirDrop için varsayılan ayar “Yalnızca Kişiler” ve kullanıcının herkesten dosya alabilmesi için ayarı elle değiştirmesi gerekiyor.

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